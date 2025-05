Kivásárolta szerződéséből a Balatonfüred a csurgóiak kapusát

A somogyiak saját nevelésű kapusát kivásárolta szerződéséből a Balatonfüredi KSE. A Csurgói Kézilabda Klub hálóőre tíz éves kora óta igazolt játékosa a csapatnak – számolt be róla a somogyiak honlapja.

Füstös Ádám, Csurgói Kézilabda Klub csapatától Balatonfüredre szerződött Fotó: cskk.hu

Tizenöt évesen már az ifik között is bemutatkozhatott. Folyamatosan került egyre feljebb utánpótlás csapatainkban, amelyekben rendre meghatározó játékos tudott lenni. A 2018/2019-es szezonban aztán a felnőttek között is bemutatkozhatott, előbb a Liga Kupában, majd pedig a bajnokságban is, mindössze 17 évesen. Az egyre stabilabb teljesítményével az elmúlt időszakban felhívta a balatonfürediek – és kapusedzőjük, Szathmári János – figyelmét, majd miután a két klub is meg tudott egymással állapodni, így eldőlt, hogy fiatal kapus nyártól a Balaton partján folytatja pályafutását.