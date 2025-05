Újabb játékosokkal erősít a Csurgói Kézilabda Klub

Eddig már öt játékost jelentett be a K&H Liga hetedik helyén álló somogyi együttes. Ez is mutatja, hogy a következő szezonra megerősíti keretét a Csurgói Kézilabda Klub és jelentősen átalakul a kerete.

Újabb sikereket remélnek a somogyiak. Alaposan beleerősít a Csurgói Kézilabda Klub csapata a következő szezonra

Fotó: cskk.hu

Alaposan kicserélődik a Csurgói Kézilabda Klub kerete

Játékosainkra szinte kivétel nélkül nívós csapatok csaptak le, így volt ez beálló poszton is, Papp Tamás ugyanis Tatabányára igazol, míg, ahogy arról szintén beszámoltunk, Szeitl Erik egy francia élvonalbeli klubba szerződik – adta hírül a csurgóiak hivatalos honlapja. Most az ő pótlásukról is hírt adhatunk, ráadásul két tapasztalt kézilabdázó és egy fiatal tehetség is érkezik, akik egyaránt a védelem közepén bevethető játékosok. Matko Rotimot nem nagyon kell bemutatni szurkolóinknak, a rendre nagyot küzdő játékos korábban két évet már játszott nálunk. Budakalászról igazolt Csurgóra és két szezon alatt 54 mérkőzésen 127 gólt ért el csapatunkban. A legutóbbi két szezont Komlón töltötte, idén eddig 23 találkozón 50 gólnál jár a nemrég 31:26-ra felülmúlt alakulatban. Vladimir Vranjes neve is ismerősen csenghet szurkolóinknak, ugyanis a Szeged és a Tatabánya színeiben korábban már hét évet játszott Magyarországon. A több mint 80-szoros bosnyák válogatott játékos az elmúlt két szezont a Bundesligában szereplő Wetzlar csapatában töltötte, előtte pedig a portugál Benfica együttesében kézilabdázott. Szegedről igazol hozzánk Németh Bulcsú Botond, aki a szegediek NB I./B-ben szereplő csapatában pallérozódik. Korábban szerepelt a veszprémi akadémián is, a magyar korosztályos válogatottaknak rendre tagja a 2006-ban született játékos. A 2024-es ifjúsági Európa-bajnokságon 8 találkozón 15 alkalommal volt eredményes.