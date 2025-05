A kiskorpádi Kovács Lajos megszórta az Öreglakot

Az éllovas Böhönye a Somogyjádot ütötte ki, míg a Segesd a Zamárdinál, a Balatonszabadi pedig a Buzsáknál bizonyult jobbnak egy gól különbséggel. A teljes képhez tartozik, hogy a vendég Buzsákból két játékost is kiállítottak, így az utolsó bő fél órára kilencen maradtak a pályán. A Somogyvár és a Balatonszemes megosztozott egymással a bajnoki pontokon, míg a Balatonföldvár Berzencén, a Kiskorpád pedig Buzsákon az Öreglak ideiglenes otthonában nyert. Utóbbi találkozón a kiskorpádiak gólfelelőse, Kovács Lajos 43 perc alatt háromszor is betalált, de triplázni tudott a zamárdi Papp Róbert is. Csak érdekességként: a Somogyvár és Zamárdi két, a Somogyjád és az Öreglak pedig csak három játékost tudott leültetni a kispadjára.

Győzött a Kiskorpád

Fotóillusztráció: Németh Levente

A 25. forduló vasárnapi eredményei

Böhönye–Somogyjád 6–1 (1–1)

Böhönye. Vezette: Erdélyi K.

Böhönye: Budai R. – Gőbölös B., Komáromi M., Farkas T., Farkas Cs., Szabó P. (Banicz R. a 79. percben), Bakos M. (Mózes G. az 59. percben), Márton Roland, Márton Rajmund, Prokli G. (Hajdu I. a 65. percben), Beck R. (Váradi Sz. a 76. percben). Edző: Pintér József.

Somogyjád: Zarka Á. – Szegi Á., Loján B., Bunovácz A. (Gombos Z. a 79. percben), Miklós D., Kurucz T., Bosnyák Á., Hermann P., Molnár R., Göncz T., Cser D. (Kis-Gál D. a 70. percben). Edző: Széchenyi Attila Ferenc.

Gólszerzők: Farkas T. 2 (a 2. percben és a 69. percben), Farkas Cs. 2 (a 63. percben és a 82. percben), Márton Roland (a 85. percben), Márton Rajmund (a 90. percben), illetve Hermann P. (a 38. percben).

Segesd–Zamárdi 5–4 (2–2)

Segesd. Vezette: Juhász F.

Segesd: Csire M. – Imrei M., Dein A., Antal D., Kuti I. (Hadi Sz. a 78. percben), László B., Csatlós D., Nagy A., Mázik L. (Hadi R. a szünetben), Nagy B., Balogh B. (Brancu F. a 78. percben). Edző: Nagy Attila.

Zamárdi: Kecskés T. – Horváth T., Olasz B., Kiss A., Samu A., Cseresznyés M., Tomori Z., Papp R., Bertalan P., Barta D. (Kovács O. a szünetben), Gyánó G. Edző: Böjthe Gergely.

Gólszerzők: Nagy A. (a 2. percben), Balogh B. 2 (a 11. percben és az 52. percben), Hadi R. (az 56. percben), Antal D. (a 63. percben), illetve Papp R. 3 (a 4. percben, a 43. percben és a 74. percben – utóbbit 11-esből), Tomori Z. (a 86. percben).