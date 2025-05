Csúcsmeccset hozott a forduló rangadója

Az első és a második helyen álló csapatok csatája minőségi futballt, csúcsmeccset hozott, és végig nyílt, változatos volt a játék. Végül pontosztozkodással zárult a mérkőzés. A Focivilág kupa kaposvári kispályás labdarúgó-bajnokság 17. fordulójában remek csatákat láthattak a szurkolók.

Pörgős ütközetek. Remek meccseket hozott a Focivilág kupa kaposvári kispályás labdarúgó-bajnokság 17. fordulója Fotó: Muzslay Péter

Potyogtak a gólok a kaposvári kispályás labdarúgó-bajnokság újabb fordulójában

– A Cefre FC továbbra is lendületben van, ezúttal a Rotondát verte, a Két Testvér Pizzéria pedig az Exit, és a Gépész Kadétok ellen is magabiztosan gyűjtötte be a három pontot – tájékoztatott a szervező Sportpálya 2004 Egyesület részéről Kiss Ernő. – A Lövőre SE erőnyerő volt a Kórház révén, a Liberi pedig kevésbé tudta megszorongatni közvetlen riválisát, a SZLAMB-ot, mint azt előre várhattuk, így sima SZLAMB-győzelem született.

Cefre FC–Rotonda SE 3–1

Gól: Rofrics, Buzsáki, Sznopek, illetve Déri.

A mérkőzés elején mindjárt góllal nyitott a Cefre, majd pár helyzetet kihagytak, ami megbosszulta magát, mert egyenlített a Rotonda. Ezt követően kiegyenlített játékkal fejeződött be a félidő, nyílt volt a meccs. A fordulás után mindjárt kettőt rámolt be a Cefre és magabiztos, célratörő játékkal nyert, így tovább növelte a szakadékot a tabellán a mezőny első fele, és a második hatos között.

Két Testvér Pizzéria–Exit 5–0

Gól: Trimmel, Solyom, Takács, Bodor, Baki.

Erőt demonstrálva az első félidő derekán már három góllal ment a Két Testvér csapata, mely ez után is nagy kedvvel, ötletesen játszva magabiztosan nyert a sportszerűen küzdő ellenfele ellen. Ezúttal az elmúlt hetekben rendre jól játszó Exit nem tudott gólerősen, hatékonyan futballozni.

Belo BT–Csaszi Team 2–2

Gól: Házi, Grabarics, illetve Halász, Kreizer

A forduló, illetve a bajnokság rangadóján az első perctől kezdve egymásnak estek a csapatok, ami rengeteg kidolgozott helyzetet és látványos futballt hozott. A Csaszi Team több kapufával és ziccerrel ment előre, és később jöttek a gólok is. A kétgólos vezetésük nem volt garancia, a bajnok szépített, majd ki is egyenlített. A végig magas színvonalú találkozón összességében igazságos pontosztozkodás született, aminek a Csaszi Team örült jobban, hiszen így maradt a tabella élén.