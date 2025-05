Dobogóst ütött ki a címvédő

Mivel a bajnok Belo BT együttese a pótolt mérkőzését is megnyerte az Exittel szemben, visszavette a vezetést a tabellán. A kaposvári kispályás labdarúgó-bajnokság 18. körében is számos gólgazdag csatát láthattak a kilátogató szurkolók.

Gólgazdag meccsek. A a 18. forduló összecsapásaival folytatódott a kaposvári kispályás labdarúgó-bajnokság Fotóillusztráció: Muzslay Péter

Fölényesen nyert a bajnok a kispályás labdarúgó-bajnokság 18. fordulójában

– A Belo BT alakulata valósággal tarolt és egyben nagy lépést tett a bajnoki cím megvédése felé is – nyilatkozta Kiss Ernő a szervező Sportpálya 2004 Egyesület részéről. – A Cefre szintén nem várt módon győzte le nagy arányban a SZLAMB együttesét, amelyből sokat kivehetett a bajnok legyőzése. A Somogy Sportja a Két Testvér Pizzériától kikapott, viszont a Rotondát gólzáporos meccsen tudta legyőzni, megerősítve ezzel a középmezőnybeli pozíciót. A Két Testvér Pizzéria a SZLAMB bukása miatt így is megerősítette dobogós helyét, az Exit pedig a sok gólos vereség után gólzáporos győzelmet aratott a Lövőre SE-vel szemben, és tapad a Somogy Sportjára. A Rotonda jó meccsen verte a Kadétokat, a Liberi pedig elkönyvelhette a Kórház elleni három pontot.

Kaposvári Kispályás labdarúgó bajnokság – 18. forduló:

Cefre FC–SZLAMB 4–0

Gól: Burda 2, Hortobágyi, Rofrics.

Mindjárt az elején az első helyzetét berúgta a Cefre. Ezután okosan visszaállt és kontrákra rendezkedett be. Ez annyira jól sikerült, hogy a félidőben már hárommal vezettek. Maradt a folytatásra is ez a taktika, és a második félidőben szintén az első helyzetből betaláltak, és ezzel bebiztosították maguknak a győzelmet. A SZLAMB ezen az estén gólképtelen maradt.

Rotonda–Somogy Sportja 0–7

Gól: Simon 2, Gelencsér 2, Tóth 2, Ács.

Az alaphangot a Somogy Sportja két gyors gólja adta meg. Végig uralta a játékot, és szebbnél szebb támadásokat vezetve nagyarányú győzelmet aratott. A Rotonda ezúttal nem tudta felvenni a versenyt a Somogy Sportjával, amely hátul is stabilan védekezett.

Két Testvér Pizzéria–Belo BT 1–11

Gól: Baki, ill. Házi 4, Grabarics 2, Németh 2, Szántó, Belovics, Derlavics.

Agilis, végig összpontosító játékával ilyen arányban is megérdemelten nyert a nap rangadóján a bajnokcsapat. A Két Testvér beleállt a küzdelembe, minden labdáért megharcolt, de a nagyobb tudás és a fiatalság lendülete a gólokban is megmutatkozott. Az eredmény alapján nem látszott, hogy mindössze egy pont választja el a csapatokat, és a Két Testvér Pizzéria is dobogón áll.