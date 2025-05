Bravúr a fővárosban, a döntő kapujában a Kometa Kaposvári Kosárlabda klub

Idegenben folytatta az NB I./B Piros csoport elődöntős küzdelmeit Dzunics Braniszlav vezetőedző csapata. A Kometa Kaposvári Kosárlabda Klub együttese a Vasas Akadémia otthonában lépett pályára szombaton este.

Nagyot harcoltak a csapatok a második meccsen. A Kometa Kaposvári Kosárlabda Klub együttese idegenben is nyert Fotóillusztráció: Lang Róbert

Növelte előnyét a fővárosban a Kometa Kaposvári Kosárlabda Klub együttese

Az elődöntő első meccsét 83–72-es diadallal zárta szerdán a Kometa Kaposvári Kosárlabda Klub, amely arra készült, hogy a második összecsapáson újabb sikert arat és növeli előnyét a valamelyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban. Mindkét alakulat az előző meccset is kezdő ötösökkel állt fel az ütközet kezdésére.

Jobban rajtoltak a hazaiak, akik két perc elteltével hibátlan dobásokkal szereztek 6–3-as vezetést. Egy perccel később már a vendégek tartottak előrébb. Nem sokáig. Homoki triplája és Fekete kosara után már időt is kért Dzunics edző. A legjobbkor jött Paár hármasa és Antalics kosara is, így csak két pontnyi hátrányban zárta az első szakaszt a Kometa. Felváltva estek a kosarak a folytatásban, döntetlen lett a negyed, így maradt a két pontnyi Vasas vezetés. Markovics találatával kezdte a harmadik játékrészt a Kometa, Trammell öt pontjával pedig már 37–42 volt az eredmény. Nem is váratott magára a Vasas időkérése, aligha így képzelték a folytatást. Erősítettek is a piros-kékek, Farkas triplájával 47–48-ig zárkóztak, ám a negyed második fele ismét a vendégeké volt.

Érezték a hazaiak, hogy több kell az addigiaknál ennek megfelelően mindent megpróbáltak. Fekete duplájával át is vették a vezetést 67–66-nál, ám ekkor sem tartott sokáig a Vasas előnye. Négy pontos vezetéssel fordultak az utolsó három percre a somogyiak, akik Trammell és Markovics találataival bebiztosították győzelmüket.

NB I./B Piros csoport elődöntő, második mérkőzés:

Vasas Akadémia–Kometa Kaposvári KK 77–86 (17–15, 20–20, 21–27, 19–24)

Budapest, Sport11 Szabadidőközpont, 400 néző. Vezette: Lengyel Ádám József, Sörlei Attila, Nagy Zsombor.

Vasas Akadémia: Pleesz G. (-), Takács D. (5), Pleesz Á. (9), Fekete V. (10/3), Olasz Á. (7). Csere: Kelemen Á. (1), Farkas A. (23/9), Makkos D. (14/6), Bérces D. (-), Homoki D. (7/3), Rosta P. (1). Vezetőedző: Stephen Arigbabu. Edző: Katona Róbert.

Kometa Kaposvári Kosárlabda Klub: Trammell D. (21/3), Szőke B. (7/3), Markovic L. (13), Völgyi M. (4), Kis R. (7/3). Csere: Rosic U. (7), Paár M. (20/6), Antalics D. (4), Puska B. (-), Bogdán B. (3), Mészáros Á. (-), Kocsis Z. (-). Vezetőedző: Braniszlav Dzunic Edzők: Filipovics Gordan, Szőke Balázs.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 8–7, 7. perc: 13–8, 12. perc: 19–20, 17. perc: 32–30, 22. perc: 37–42, 27. perc: 49–54, 33. perc: 67–69, 37. perc: 72–74.

Kipontozódott: Völgyi (a 32. percben), illetve Peesz Á. (a 36. percben).

Az elődöntő állása: 2–0 a Kometa Kaposvári Kosárlabda Klub javára. Folytatás május 6-án, kedden a Kaposvár Arénában.