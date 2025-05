Elhunyt a Rákóczival három bajnoki címert nyerő Laczkovics Lajos

Laczkovics Lajos a Rákóczi, egészen pontosan az akkoriban Kinizsire átkeresztelt kaposvári csapat meghatározó tagja volt 1950-es évektől kezdve egészen a hetvenes évekig. A Somogy megyei ifjúsági válogatott tagjaként 1959-ben pályára léphetett Vietnám ellen, majd ugyanebben az évben felkerült a Kinizsi első csapatához. Több emlékezetes mérkőzés fűződik a nevéhez, 1971-ben például öt gólt is lőtt a Pécsi Porcelán elleni találkozón. A villámgyors, hatalmas bombáiról is ismert balszélső búcsúmérkőzésére 1973. július 22-én került sor a Ferencváros elleni találkozón, melyre a korabeli krónikák szerint hatezer néző volt kíváncsi. Laczkovics Lajos a Kinizsivel 1961-ben, 1964-ben és 1972-ben is NB III.-as bajnoki címet ünnepelhetett. Labdarúgó pályafutását követően nem szakadt el szeretett sportágától, hiszen edzőként adta át tudását a fiatalabb generációnak.

Laczkovics Lajos az NB II.-ben is futballozott a Kinizsi színeiben

Fotó: MW