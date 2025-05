Közel egy év után, a Rákóczi ellen kapott ki a Fradi

Rangadó várt a negyedik helyen álló Kaposvári Rákóczi FC együttesére, amely a dobogó alsó fokát elfoglaló, eddig veretlen Ferencvárosi TC második csapatát fogadta. A kaposváriak szerettek volna pontot tenni a fővárosiak kiváló sorozatának végére, hiszen a három ponttal feljöttek volna a Fradi II. mögé. A találkozó ennek megfelelően kezdődött, a hazaiak taktikája nagyszerűen érvényesült, s ez két gólban is megmutatkozott.

Babinszky Bence korán vezetéshez jutatta a Rákóczi FC csapatát

Fotó: lang Róbert

A Rákóczi már a hetedik percben megszerezte a vezetést, amikor Pusztai Dániel perdítette remek ütemben a labdát az előző fordulóban triplázó Babinszky Bence elé, aki rávezette a kapusra, majd jobb külsővel gurított a jobb alsóba (1–0). Három perccel később egy remek kontra után Nicoló Mazzonetto centerezését követően lőhetett kapura a Rákóczi gólzsákja, Babinszky Bence, azonban közeli perdítését nagy bravúrral védte Őri Levente. A következő hazai lehetőségnél viszont már a Fradi kapusa is tehetetlen volt, Pusztai Dániel húsz méterről, remekül lőtte ki a bal alsót (2–0). A folytatásban a fővárosiak átvették az irányítást, a kaposváriak azonban kényelmesen kontrázhattak, s ennek eredményeként a szünet előtt tovább növelték előnyüket: Pusztai Dániel remekül ívelt Babinszky Bence elé, aki félfordulatból, kapásból lőtt kapura, azonban ekkor még Őri Levente nagy bravúrral védett, a kipattanóra viszont Horváth Balázs ért oda, aki egy méterről lőtt a hálóba (3–0).

Az első félidőben már három-nullra vezetett a Rákóczi FC

Fotó: Lang Róbert

A szünetben hármat is cseréltek a hátrányban lévő vendégek, érdekes, hogy Korolovszky Gábor, Fradi II. mestere inkább a védelembe nyúlt be, s ennek köszönhetően stabilabbak is lettek hátul a fővárosiak. A kaposvári kontrák így már kevesebb veszélyt jelentettek, s ezáltal a meccs addigi lüktetése is alábbhagyott. A kaposváriak győzelme viszont nem forgott veszélyben, hiszen a fővárosiak előtt csupán egy lehetőség adódott a második félidőben, ráadásul az utolsó percekben a csereként érkező Bíró Dominik találata még fölényesebbé tette a Rákóczi győzelmét (4–0). A Ferencváros második csapata ezt megelőzően 2024. május 19.-én kapott ki tétmeccsen, így a Rákóczi FC egy igen hosszú, közel egy évre, s 27 tétmeccsre nyúló sorozat végére tett pontot.

NB III. Dél-Nyugati csoport, 27. forduló

Kaposvári Rákóczi FC–Ferencvárosi TC II. 4–0 (3–0)

Kaposvár, Rákóczi Stadion, 600 néző. V.: Holczbauer F. (Farkas G., Keszthelyi K.).

Kaposvári Rákóczi FC: Mikler D. – Görög, Szederkényi, Hadaró, Böndi – A. Mazzonetto (Mayer M., a 83. percben), Balla (Szabó M., a 76. percben) – N. Mazzonetto (Bíró D., a 76. percben), Horváth B. (Polák, a 65. percben), Pusztai – Babinszky (Hampuk, a 83. percben). Vezetőedző: Jeney Gyula.

Ferencvárosi TC II.: Őri – Takács Á. (Kokovai, a szünetben), Lakatos Cs. (Almássy, a szünetben), Horváth B., Bolgár (Serdiukov, az 58. percben) – Birkás, Fenyvesi (Gólik, a szünetben), Isaac, Gágyor – Ladányi G. (Berényi, a 80. percben), Guilherme. Vezetőedző: Korolovszky Gábor.

Gólszerzők: Babinszky (a 7. percben), Pusztai (a 17. percben), (a 36. percben), Bíró D. (a 89. percben).

Sárga lap: Balla (a 11. percben), Görög (a 23. percben), Hadaró (a 26. percben), A. Mazzonetto (a 31. percben) Bíró D. (a 82. percben), illetve Gágyor (az 50. percben), Horváth B. (az 57. percben), Birkás (a 78. percben).