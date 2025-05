Söpréssel jutott az NB/I. B döntőjébe a Kaposvári KK

Mészáros Ágoston érettségizik, így ő kihagyta a meccset. Bogdán Benedek pedig betegség miatt nem játszott.

Az első percekben pár büntető kimaradt, de így is 6–4-es eredményt mutatott az eredményjelző. Fekete hármasa révén egyenlített a Vasas, ami után az előző meccshez hasonló, szoros küzdelem alakult ki. Fekete újabb pontjai után már a vendégek vezettek 13–14-re. Ez azonban csak addig tartott, amíg Antalics Dániel nem váltotta Rosics remek passzát pontokra a gyűrű alatt. Az utolsó percben Paár középtávolijával 24–23-re módosította az állást. Végül 3 pontos somogyi vezetéssel zárult az első felvonás.

A második elején becsúszott egy-egy hiba kaposvári részről. Meghozta gyümölcsét a Vasas egészpályás agresszív védekezése. Ennek ellenére Paár Márk meg tudott lógni és ziccerrel fejezett be egy indítást, így a Vasas időt kért az addigi legnagyobb, ötpontos hazai vezetésnél. Paár egyébként rendre szállította a pontokat, már a 10-et is elhagyta egy távoli tripla után. Ehhez csatlakozott Darrion Trammell is, aki szintén kintről volt eredményes és 40–31-es vezetéshez juttatta csapatát. A Vasas is ki tudott dolgozni pár jó helyzetet kintről, de ezekből nem született pont. Markovics Luka triplája után már 49–33 is volt az állás. A félidőre 14 pontos somogyi előnnyel mentek a csapatok pihenni.

A fordulás után 5–2-es rohanást produkáltak a zöld-fehérek, ami után még érkezett válasz a Vasastól, de Antalics gyűrű alatti gyors 4 pontja után is 60–43 arányúra nőtt a hazai fór. Fekete második hármasával zárkóztak ugyan a vendégek, de nem sokkal később Trammell negyedik hármasát is elsüllyesztette, így 19 pontos hátránynál kért időt a Vasas. Antalics nagy blokkja talpra ugrasztotta a szurkolókat, akik 23 pontos kaposvári vezetésnek örülhettek. A játékrész vége előtt másfél perccel Dzunics kért időt, miután két könnyű kosárral 69–50-re zárkózott a fővárosi csapat. Ezt követően Bérces és Takács is vágott egy triplát, igaz Szőke Bálint is betalált a sarokból, de így is csökkent a hazai előny.