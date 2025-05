Storcz Botondi is részt vett a KASI sportnapján

– Márciusban új szakággal bővültünk, hiszen csatlakozott az öttusa is hozzánk, így már tíz sportág közül választhatnak a kaposvári fiatalok – mondta Lomnici Attila, a KASI igazgató-helyettese. – A rangsorolás szempontjából elég szerencsés a sportági struktúránk, hiszen három TAO-s, a zöme pedig első, illetve második kategóriás. Fekete Lilla parasnowboardozónk adja az egyik sportágunkat, de mivel esélyes a paralimpiára, így nem intézhetjük el egy kézlegyintéssel ezt a szakosztályt sem. Kiemelt vidéki sportszervezet vagyunk, ennek megfelelő az infrastruktúránk is, a gyerekek minden szolgáltatást, feltételt megkapnak ahhoz, hogy kihozzák magukból a tudásuk legjavát. A konditermünk remekül felszerelt, akárcsak a rehabilitációs központunk, ahová nemrég érkezett egy úgy jégszauna. A sportolóink egészségéért és felkészültségéért orvos, sportpszichológus, több gyúró, erőnléti edző és gyógytornász felel, valamint nemrég csatlakozott hozzánk egy dietetikus is.

A tíz szakosztály tömörítő KASI-ban jelenleg közel 1000 sportoló mozog nap, mint nap, akiknek felkészítéséért 65 edző felel.