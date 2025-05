Ciki lenne, ha lenyomna egy 15 éves? Pedig ettől a kadarkúti tini lánytól kikapnál

Csilla, mint mondja, sohasem volt olyan klasszikus értelemben vett, babázós lányos lány. Gyerekkorában szeretett focizni, 13 éves pedig belecsöppent a szkander világába. Már a kezdetekkor is versenyezett, és minden megmérettetésen szépen szerepelt. Tavaly a világkupát is megnyerte a 15 év alatti lányok között. Az idei év azonban még ezt is felülmúlta: az U18-as korosztályban – ahol három évvel idősebbekkel versenyzett – bal és jobbkezes junior kategóriában is aranyérmet szerzett Baján, a Magyar Nemzeti Bajnokságon.

– Amikor kimondták a nevem, felmentem a színpadra, és az a sok ember engem nézett… A csapattársaim tapsoltak és kiabáltak. Nagyon jó érzés volt – mesélt a győzelem pillanatairól a fiatal sportoló.

Szkander győzelem: európa- és világbajnokokkal is versenyzett a kadarkúti kamaszlány.

Forrás: Barna Csilla

Szkander: Csilla már a felnőttek közt is érmes

Ráadásul valamilyen okból benevezték a felnőtt női kategóriába is – noha még nem szkanderozott felnőttekkel. Ennek ellenére bronzérmes lett.

Forrás: Barna Csilla

Nem hiába tehát a heti három edzés, melyek komoly fegyelemmel zajlanak: szkanderasztalnál technikai gyakorlás, súlyzós edzések, tömegnövelés, valamint kötelező húzódzkodás is szerepel a programban. Ez utóbbi különösen erősíti a fogáserőt, ami elengedhetetlen a sportban.

–Ezt nagyon szigorúan kell venni, mert itt, aki lóg az edzésről, akkor nincs eredmény a versenyen. De Csillánál nem kell ettől tartani, mert nagyon elhivatott. Ez az ő sportja, ez teljesen neki van kitalálva – mondta Kesztyűs József, Csilla felkészítőedzője.

A helyi sportegyesület elnöke azt is hozzátette, hogy ezen a versenyen figyeltek fel Csillára. Nem is csoda, hiszen a felnőtt női kategóriában Európa-és világbajnok versenyeztek.

Forrás: Barna Csilla

De nincs megállás: a nyári szünetet is végig edzik, az októberi magyarországi világkupára készülnek, ezután novemberben következik az országos bajnokság. A fiatal lány számára ez a sport azonban nemcsak a versenyzésről szól.

– Kikapcsolódok, levezetem benne a feszültséget. Azt szeretném, hogy büszkék legyenek rám – a családom, a barátaim, és az edzőm is – mondta motivációjáról a fiatal szkanderes.