Ragyogó magyar eredmények a kaposvári viadalon

Lendületes rajtot vett a kaposvári U20-as atlétika Válogatott Viadal és Olimpiai Reménységek Versenye. A magyar atléták nemcsak versenybe szálltak, hanem a dobogó tetejére is álltak több számban.



A női és férfi 10 000 méteres gyaloglásban is hazai győzelem született: Kovács Alexandra idei legjobbjával, míg Bor Benjámin eddigi legjobb idejével húzta be az aranyat. Mindkettejük mestere, Urbanikné Rosza Mária.

Kovács Alexandra idei legjobbjával nyerte számát a kaposvári atlétika válogatot viadalon Fotó: Muzslay Péter

A kalapácsvető körben Szabados Ármin nem bízott semmit a véletlenre, ugyanis 80.78 méteres dobásával toronymagasan nyerte a versenyt, a második helyre is magyar, Beke Zétény érkezett.

Újabb szezoncsúcsokat hozott a kaposvári atlétikaverseny

A férfi 3000 méteres akadályfutásban Szabó Benjámin Márton 8:59.97-es ideje nemcsak győzelmet, hanem szezoncsúcsot is ért. Mögötte két cseh rivális érkezett.

A női magasugrás is magyar aranyat hozott: Pénzes Júlia egyenlítette egyéni csúcsát 1.83-mal, mellette Papp Zsófia is dobogóra állhatott.