Nászok és ászok a Balaton-átúszáson

A nagyvilágban is egyedülálló, hogy egy ilyen hatalmas és gyönyörű tavat ekkora létszámban, biztosítás mellett lehet átúszni: 200 vitorlásból álló úszófolyosó, tucatnyi vízimentő és rendőrségi motoros, 3 kórházhajó és több mint ezer szervező vigyáz az úszók épségére. A Lidl Magyarország 2017 óta a Balaton-átúszás névadó szponzora, és büszkén támogatja ezt az ikonikus nyári sporteseményt, amely évről évre több tízezer embert mozgat meg. Ez elmúlt kilenc év alatt rengeteg elképesztő adat gyűlt össze – íme néhány érdekesség!

Telt házat várnak a nagy próbára. A tervek szerint jövő szombaton lesz a 43. LIDL Balaton-átúszás Fotó: Kovács Tibor

Balaton-átúszás: hírességek is csobbantak

A Balaton-átúszás az évek során igazi nemzetközi esemény lett: 2024-ben 52 országból közel 700 nevező érkezett, ami a teljes létszám közel 5%-a. Idén is hasonlóan népszerű az esemény az országhatárainkon túl, összesen 53 országból több mint 700 külföldi nevezés érkezett.

– A Lidl nemcsak a hétköznapokban, hanem az olyan különleges alkalmakkor is az emberek mellett áll, hogy ösztönözze őket az egészségtudatos táplálkozás és az aktív életmód fontosságára, mint a Balaton-átúszás – mondta Tőzsér Judit, a vállalat kommunikációs vezetője. – Sőt, nemcsak a vízben úszókra, hanem a parton várakozó családokra, barátokra és szurkolókra is gondolunk, ezért számos aktív, edukatív és szórakoztató játékkal készülünk számukra is, hiszen ez a sportesemény igazi közösségi élmény, ahol a sport, az egészséges életmód és a nyári fesztiválhangulat találkozik. Köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt években velünk tartott és várunk mindenkit sok szeretettel az idei Lidl Balaton-átúszáson is.

A SUP deszkás Balaton-áthúzás először 2021-ben, kiegészítő versenyszámként jelent meg a Lidl Balaton-átúszás keretében. Eddig 1 977 fő teljesítette a távot, akik együttesen több mint 10 ezer kilométert eveztek. A szervezők legfontosabb feladatuknak most is a biztonságot tekintik.

A nemzetközi szinten is kuriózumnak számító esemény nemcsak fantasztikus múlttal, de számos izgalmas érdekességgel is bír. Rekordok születtek és a hírességek is vállalták a kihívást. Sőt, akadt, aki itt kötött házasságot. Íme néhány meglepő adat az elmúlt évekből!