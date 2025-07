Helyi sport 2 órája

Balaton-átúszás: kevés pólót nyomattak

1979-ben rendezték az első, Révfülöp és Balatonboglár közti 5.2 km-es klasszikus Balaton-átúszást, jómagam pedig 1989 óta követem a történéseket. Több olyan dolog is történt, amiről akkor nem ír(hat)tunk és nem számoltunk be, most viszont eljött az idő, hogy ezt is megosszuk az olvasóinkkal. Egyszer az is előfordult, hogy kevés pólót nyomtattak.

1993-ban – immár másodjára – ismét elmaradt a hagyományos Balaton-átúszás, miután a hétvégékre rendre elromlott az idő. Utána találkoztunk az akkori főszervezővel, Szántó Lászlóval, akit közben telefonon kerestek. Laci bácsi eleinte nyugodtan és higgadtan válaszolgatott, a vége felé már viszont meglehetősen ideges volt. Balaton-átúszás

Fotó: Nagy Lajos Balaton-átúszás: amikor elfogytak a pólók – A ToiToi-tól kerestek, hogy küldik a számlát – mondta, miután letette a telefont, s vett egy nagy levegőt. – Én aztán mondhatom az embereknek, hogy nem lesz Balaton-átúszás: attól még ugyanúgy lemennek sétálni a partra, s naná, hogy használják a WC-t... 2003 a nagy áttörés éve volt a Balaton-átúszás történetében: ekkor indultak a legtöbben, egészen pontosan 10 ezer 731 próbázó. Ehhez is van egy történetünk. A boglári célban várakoztunk, amikor a túlpartról, Révfülöpről hívták a szervezők Szántó Lászlót. Ő csak mélyen hallgatott, miközben egyre komorabbá vált az arca. – Baj van? – kérdeztem tőle. – Most szóltak, hogy már több mint tízezren vannak a vízben, de még mindig vannak olyanok, akik sorba állnak – felelte. – Az remek, hiszen minden korábbi részvételi csúcs megdőlt – válaszoltam. – Az igaz, csak egyetlen apró probléma van: tízezer pólót nyomattunk – mondta. – Te is látod, az átúszók azonnal felveszik a Balaton-átúszás pólóját. Ha most azt mondom nekik, hogy menjenek haza nyugodtan, majd utánuk küldjük, akkor engem itt Bogláron meglincselnek... Persze, a szervezők erre a problémára is találtak megoldást. Még aznap nyomattak újabb több ezer pólót, így senki sem távozott üres kézzel.

