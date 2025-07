Húsz csapat csatázott egymással Balatonlellén

Kereken húsz csapatot szólítottak pályára Balatonlellén a VIII. Bazsado strabdröplabda-bajnokság nyolcadik fordulójában. Az indulók hat számban – U13, U15, nők és férfiak, hobbi kategória, valamint négy a négy ellen – mérték össze egymással a tudásukat.

VIII. Bazsado strabdröplabda-bajnokság

Fotó: Muzslay Péter

Bazsado bajnokság: duplázók és új tehetségek Balatonlellén

A Fodor László, Fantoly Bence alkotta duó két számot is nyert, miután ők győztek a férfiak csatájában és a hobbi kategóriában is a legjobbnak bizonyultak. Patkás Miksának és bátyjának, Mátyásnak is két-két medál jutott, de Bencs Áron és Kosaras Bence is két éremmel térhetett haza.

A leányoknál a 13 éves Gulyás Natáliának ugyancsak két arany jutott (nők és négy a négy ellen), míg U13-ban és a hobbi kategóriában ezüstérmet szerzett. A főszervező Pintér Zsanett is két aranyat könyvelhetett el Gulyás társaként, amit egy ezüsttel tett teljessé, s további hatan – Bércesi Hanna, Bojtos Nóra, Béres Laura, Szendrei Dalma, Vass Johanna és László Letti – szintén dupláztak, mármint az érmek számát tekintve.

A balatonlellei 8. forduló eredményei

U13 (három csapat): 1. Németh Ábel, Patkás Miksa, 2. Bencs Áron, Gulyás Natália, 3. László Letti, Vass Johanna.

U15 (öt csapat): 1. Halenár Dorina, Kratancsik Flóra, 2. Bércesi Hanna, Bojtos Nóra, 3. Béres Laura, Szendrei Dalma.

Nők (két csapat): 1. Gulyás Natália, Pintér Zsanett, 2. Horváth Nikolett, Kormányos Melinda.

Férfiak (két csapat): 1. Fodor László, Fantoly Bence, 2. Patkás Mátyás, Kosaras Bence.

Hobbi kategória (öt csapat): 1. Fodor László, Fantoly Bence, 2. Gulyás Natália, Pintér Zsanett, 3. Patkás Mátyás, Patkás Miksa.

Négy a négy ellen (három csapat): 1. Gulyás Natália, Pintér Zsanett, Bencs Áron, Kosaras Bence, 2. Bércesi Hanna, Bojtos Nóra, Béres Laura, Szendrei Dalma. 3. Vass Johanna, László Letti, Albertus Adrienn, Albertus Anita.

A VIII. Bazsado strandröplabda-bajnokság kilencedik fordulóját augusztus 2-án rendezik a Desedán.