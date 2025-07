Bemutatkozik a Fino Kaposvár új amerikai centere

Az amerikai centernek, Maxim Grigorievnek ez lesz az első profi szezonja és idénye az USA-n kívül. A 193 cm magas játékos az utóbbi években az amerikai egyetemi bajnokságban szerepelt. Többször is kiérdemelt egyéni elismeréseket, és csapatával NCAA elődöntőt is játszott.

– A kaliforniai Walnut Creekből származom, és 11 éve ismerkedtem meg a röplabdával egy kis Pleasant Hill-i klubban, a Pacific Rim Volleyball Academy-ben – mondta amolyan rövid bemutatkozás gyanánt Maxim Grigoriev. – Itt a röplabdasport több kiválósága is volt az edzőm, köztük Roger Worsley és két fia, Joe és Gage Worsley. A középiskola után a University of California Irvine csapatában játszottam center poszton mindhárom évben, és elnyertem a Big West Év Újonca díjat, kétszer is voltam All American díjas, valamint bejutottam az NCAA elődöntőjébe.

Érdekesség, hogy Maxim Grigoriev a középiskolás évei alatt feladóként és átlóként is játszott, s az egyetemen lett belőle blokkoló center.