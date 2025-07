Bajnoki címről álmodik a siófoki kapitány

A BFC Siófok az előző szezonban kis híján el sem indult. Tavaly a bajnoki rajt előtt még a megszűnés veszélye is fennállt. Ennek ellenére sikerült talpra állnia a klubnak, egy új kerettel indulni, és komoly meglepetést okozni. Tavasszal mindössze egy vereséget szenvedett a Balaton-parti csapat.

Horváth Attila (jobbra), a BFC Siófok csapatkapitánya akcióban Fotó: Muzslay Péter

Horváth Attila, a BFC Siófok csapatkapitányának fő célja, hogy példát mutasson a pályán és azon túl is

– Rövid idő alatt kiváló közösséggé formálódtunk, amit az eredmények is igazolnak – emlékezett vissza az elmúlt szezonra Horváth Attila, a BFC Siófok csapatkapitánya. – A legnagyobb eredménynek mégsem a tabellán elfoglalt helyünket tartom, hanem azt, hogy újra sikerült életet lehelni a klubba. A következő lépés, hogy még több helyi fiatalt építsünk be a keretbe.



A 2025/26-os szezon felkészülése már június 23-án elindult, a program pedig igencsak sűrű volt: három meccs, három különböző ellenfél.



– Igen, belecsaptunk a felkészülésbe. Mondhatom, hogy mindenki koncentrált és az egész keret hozzáállása megfelelő. Pakson egy felemás meccset játszottunk, az első félidőben mi domináltunk, a másodikban a Paks. A BVSC ellen viszont már minden klappolt: játékban és párharcokban is felülmúltuk az NB II-es ellenfelünket – értékelt őszintén Horváth Attila. – A Szeged elleni találkozón talán fáradtabbak voltunk, de még így is mi irányítottuk a játékot.



A csapatkapitány a pályán sem ismer kompromisszumot, hisz a munkában, a csapatban és abban, hogy érdemes nagyot álmodni. A célokról tehát egyenesen beszélt.

A bajnokság megnyerése a fő célunk. Lehet, hogy sokan megmosolyogják ezt a válaszomat, de mi másért játszanánk? Ha ez maximum csak a hatodik helyhez lesz elég, akkor is tiszta lelkiismerettel nézhetünk a szurkolóink szemébe.

Horváth Attila nemcsak csapatkapitány, hanem vezéregyéniség is, aki igyekszik élni a rá ruházott felelősséggel.



– Szeretnék példát mutatni a pályán és azon kívül is. Fontos, hogy ne csak jobb játékosok, hanem jobb emberek is legyenek a fiatalokból. Ha ehhez akár csak egy gondolatot is magukkal tudnak vinni a magánéletükbe, már megérte – zárta gondolatait a középpályás.

A BFC Siófok még két felkészülési mérkőzéssel hangol a július 27-i bajnoki rajtra, ahol az Iváncsa KSE ellen kezdi meg szereplését az NB III Dél-Nyugati csoportjában.

A Balaton-parti együttesre ezt követően roppant kemény augusztus vár: 6-án az előző idény bajnokához, a Nagykanizsához látogat a sárga-kék alakulat. A 10-i játéknapon balatoni rangadó jön, hiszen a frissen feljutó Balatonlelle SE-t fogadják.

Ezt követően augusztus 17-én az MTK II., 27-én pedig a Kaposvári Rákóczi FC lesz az ellenfél idegenben, zárásként pedig 31-én a Majosi SE látogat Siófokra.

A siófokiak célja egyértelmű: jól kezdeni, lendületet szerezni, és már az első hetekben megmutatni, hogy számolni kell velük.