A saját nevelésű kulcsjátékos a riválishoz szerződött – Siófokon csak kapkodják a fejüket

Balogh Bence Benitó, az utánpótlás minden szintjét végigjárta a BFC Siófoknál, majd a felnőttek között is alapemberré nőtte ki magát. Az előző szezonban 28 bajnokin kezdett, 6 gólt szerzett, legjobb idényében, a 2020/2021-es NB II-es kiírásban pedig 11 találatig jutott.

Balogh Bence Benitó a BFC Siófok alapembere volt Fotó: Muzslay Péter

A BFC Siófok vezetőségét váratlanul érte a bejelentés

A 26 éves játékos a felkészülést még a sárga-kékekkel kezdte, azonban a játékos a hét elején közölte: a következő szezonban a csoportellenfél Dunaújváros mezét húzza magára.

A hír nemcsak a klubnál, de a szurkolók körében is komoly megdöbbenést okozott. Két héttel a szezonrajt előtt távozik egy olyan futballista, akit sokan a siófoki labdarúgás fennmaradásának egyik alappilléreként tartottak számon.



– Nehéz most mit mondani, hiszen egy alapemberünket veszítettük el – mondta Mészáros József, a BFC Siófok vezetőedzője. – Mindenkit lesújtott a bejelentés időzítése, de nem állunk meg. A felkészülés folytatódik, és akárhányan is vagyunk, a stábommal és a játékosokkal együtt mindent megteszünk azért, hogy helytálljunk az NB III Dél-Nyugati csoport 2025/2026-os idényében.