Visszatért Siófokra a fiatal középpályás

Egy régi ismerős csatlakozott újra a BFC Siófok keretéhez. Gruber Ádám személyében egy sokoldalú, támadó szellemű középpályással erősödött a sárga-kékek kerete. A 2006-os születésű futballista régi álma teljesülhet, hiszen gyerekként már megfogalmazódott benne: egyszer a felnőttek között is magára húzza a siófoki mezt.

Gruber Ádám a BFC Siófok mezében Fotó: BFC Siófok



Gruber Ádám újra a BFC Siófok színeiben bizonyíthat

Gruber a Zamárdi Petőfi SE-ben kezdte meg labdarúgó-karrierjét, majd a Siófoki Bányász után a BFC utánpótlásában pallérozódott 2013 és 2016 között. Innen vezetett az útja Székesfehérvárra, legutóbbi klubja pedig az FC Főnix volt, ahol az U19-esek és a felnőttek között egyaránt pályára lépett. A somogyi szurkolók számára is ismerős lehet: a Kaposvár elleni 5–0-s győzelem alkalmával a 86. percben gólt szerzett a Rákóczi hálójába, de eredményes volt többek között a Bonyhád, a PMFC és a Paks II ellen is, valamint tavasszal épp a Siófok kapuját is bevette.

– Jó érzés visszatérni! – mondta a klub hivatalos közösségi oldalának Gruber Ádám. – Amikor régen kijártam a BFC meccseire, sokszor elképzeltem, milyen lehet egyszer itt futballozni. Boldog vagyok, hogy most ez valóra vált. Mindenki nagyon jól fogadott, gyorsan beilleszkedtem, élvezem az edzéseket.

A felkészülés során a támadó máris gólokkal jelezte, hogy komolyan gondolja a visszatérést.

– Keményen dolgoztunk az alapozás alatt, sikerült jó állapotba kerülnöm. Az első meccseim nem sikerültek rosszul, örülök, hogy máris tudtam gólokat szerezni. A legtöbb, amit tehetek, hogy gólokkal és gólpasszokkal segítem a csapatot. Mindent beleadok az edzéseken és a meccseken is, hogy hasznos tagja legyek a csapatnak – zárta gondolatait a támadó.