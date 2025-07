Egerből érkezett rosszkéz szélső a kaposvári vízilabdásokhoz

Bejelentette harmadik érkezőjét az E.ON férfi vízilabda OB I.-ben szereplő Kaposvári VK: a klubnál folytatja pályafutását Dóczi Márton. A 21 esztendős játékos UVSE együttesében ismerkedett meg a vízilabdázás alapjaival, majd 2018-ban Egerbe igazolt. A balkezes pólós többször is tagja volt már a felnőtt válogatott bő keretének, a bemutatkozásra ugyanakkor még várnia kell.

A Kaposvári VK csapatánál folytatja pályafutását Dóczi Márton

Fotó: MW

Dóczi Márton a harmadik érkező

– Nagyon örülök, hogy a Kaposvár családjához tartozhatok – mondta a Kaposvári VK honlapjának a játékos. – Azért választottam a KVK csapatát, mert egy remek stáb mellett, jó keretünk lesz. A fiatalok mellett ott lesznek azok a rutinosabb játékosok, akik a mindennapokban is tudnak segíteni a fejlődésünkben, és a mérkőzéseken is nagyon fontos a rutinjuk.

A kaposvári együtteshez korábban Gaszt Roland és Takács Kristóf is csatlakozott.