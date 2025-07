Két ezüsttel folytatták szereplésüket a magyarok az Egyetemi Világjátékok küzdelmein

A játékokon 150 ország 8500 sportolója vesz részt. A Egyetemi Világjátékok küzdelmein szereplő magyar csapat minden eddiginél népesebb: 248 fős, ebből 178 sportoló 47 felsőoktatási intézményt képvisel, köztük 31 magyarországi. A legutóbbi versenynapon újabb magyar ezüstérmek születtek derült ki a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (MEFS) közleményéből.

A férfi párbajtőr csapat ezüsttel zárt. Az Egyetemi Világjátékok küzdelmein 24. helyen állnak a magyarok az éremtáblán Fotó: MEFS

Újabb ezüstérmek az Egyetemi Világjátékok küzdelmein

A versenynapon úszásban Tankó Beatrix (University of Nebraska–Lincoln) 100 m pillangón, 58.55 másodperces idővel ezüstérmet nyert, míg a férfi párbajtőrcsapat drámai csatában, mindössze egy tussal kapott ki Japántól a döntőben (45–44). A csapat tagjai: Somody Soma (BME), Kovács Gergely (ELTE), Osman Touson Maruan (University of Notre Dame) és Keresztes Ádám (BCE). Somody Soma szerint „a végére kezdtek igazán belejönni”, a csapatszellem végig kiváló volt. Kovács Gergely hangsúlyozta: az erős japán együttes ellen kiharcolt biztos érem „hatalmas lépés a közös pályafutásukban”. Osman Touson Maruan szerint „mindent otthagytak a páston”, míg Keresztes Ádám „élete első nagy nemzetközi csapatversenyének ezüstjét csak a kezdetnek” tartja.

– A tegnapi teljesítményemhez képest egy századdal rosszabbat úsztam, de nagyon örülök neki, hogy érmes lettem – értékelt Tankó Beatrix. – Soha nem voltam érmes semmilyen nagyobb nemzetközi versenyen egyéniben, úgyhogy összességében elégedett vagyok. Ünnepelek, de még van két nap, úgyhogy most koncentrálok az 50 gyorsra és a 4×100-as vegyes váltóra.

Tankó Beatrix a dobogó második fokára állhatott Fotó: MEFS

A férfi vízilabda-válogatott 15–13-ra verte Németországot, így csoportelsőként Chilével játszik a negyeddöntőben. Az asztalitenisz egyéni versenyei a csoportkörök után egyenes kieséses szakaszba fordultak. A férfiaknál több győztes meccs után Huzsvár Erik (KRE), Molnár Dávid (PTE) és Hőgye Dániel (SOE) is bejutott a legjobb 64 közé. A nőknél Fejős Anna (PTE) kiemeltként kezdhette a 64-es főtáblán, míg Dari Helga (PTE) és Hudák Dorina (DE) is sikeresen vették a 128-as fordulót. A párosok közül a Dari–Fejős női kettős, valamint a Hőgye–Ócsai és a Huzsvár–Molnár férfipáros is továbbjutott a 64-es táblára. Vegyespárosban Molnár és Dari a 17. helyen zárta a tornát. Bochumban, a Lohrheidestadionban megkezdődtek az atlétikai versenyek.

Több magyar versenyző is sikerrel kvalifikált a középfutamba:

Molnár Csaba (SE) – 400 m gát: 50.91 mp

Simon Virág (MATE) – 400 m gát: 54.60 mp

Enyingi Patrik (MTSE) – 400 m: 46.59 mp

Pap Márk (Wesley János Lelkészképző Főiskola) – 100 m: 10.74 mp

Ilovszky Dominik – 100 m: 10.38 mp – középdöntőbe jutott

Bognár Anna (ELTE – 100 m), Strigencz Zalán (PE – diszkosz), valamint Beregszászi Renáta és Kling Réka (SZTE – súlylökés) sajnos nem jutottak tovább.

Kun Patrícia (MATE) műugrásban 3 méteren a 11. helyen végzett. Úszásban Kalmár Alíz (California State University) 200 mellen 4., Flück Nóra (University of South Carolina) 1500 gyorson 7. lett, Kocsu Anton pedig 100 m pillangón a 23. helyen zárt.