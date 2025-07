Tíz éremnél tart a magyar csapat az Egyetemi Világjátékok küzdelmein

Újabb magyar sikereket hozott a 7. versenynap a Rajna–Ruhr régióban zajló eseménysorozaton. Az Egyetemi Világjátékok programján Gyertyás Róza (Miskolci Egyetem) dzsúdóban, míg Enyingi Patrik (Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem) atlétikában szerzett ezüstérmet a világ legnagyobb egyetemi multisport-eseményén, amelyen 150 ország 8500 sportolója vesz részt. Eddig tíz magyar dobogós hely a mérleg – számolt be róla a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség (MEFS).

Gyertyás Róza ezüsttel zárt. Az Egyetemi Világjátékok küzdelmein remek napot zártak a magyarok Fotó MEFS

Sikeres napot zártak az Egyetemi Világjátékok küzdelmein

A magyar küldöttség eddig 10 érmet – 7 ezüstöt és 3 bronzot – szerzett, és jelenleg a 31. helyen áll az éremtáblázaton. Az Egyetemi Világjátékok vasárnapig tartanak – a folytatásban is szurkolhatunk újabb magyar érmekért!

A világbajnoki bronzérmes Gyertyás Róza ezúttal 57 kilogrammos súlycsoportban indult, és kiváló teljesítménnyel jutott be a döntőbe, ahol a koreai Huh Mimi ellen maradt alul, így másodikként zárt.

– Egy súlycsoporttal feljebb versenyeztem, de utólag úgy érzem, jó döntés volt – értékelt Gyertyás. – Erősebbek, nehezebbek voltak az ellenfelek, de így is sikerült kihoznom magamból a maximumot. Az első meccs után úgy éreztem, hogy nem tudom folytatni – remegtem, hányingerem volt. De szívvel küzdöttem, és ez átlendített a holtpontokon. A döntőben olimpiai érmes várt rám, de boldog vagyok, hogy idáig eljutottam.

Atlétikában Enyingi Patrik a 400 méteres síkfutás döntőjében futott fantasztikus versenyt, és 45.41 másodperces idejével szintén ezüstérmet szerzett.

– A versenyben a fókusz volt a legnehezebb. Az előfutamokban próbáltam taktikusan futni, és tartalékolni az energiát a döntőre – mondta a TF hallgatója. – A fináléban 150 méternél már éreztem, hogy a dél-afrikai rivális nagyon jól fut, de tudtam, hogy az olaszt meg fogom tudni verni. Az utolsó 40–50 méteren kapcsoltam rá a rakétákat – ez most ezüstre volt elég.

Enyingi Patrik második helyen zárt

Úszásban is több magyar érdekeltségű döntőt rendeztek Berlinben. A 4x100 méteres vegyes váltó – Ilyés Laura (Semmelweis Egyetem), Kalmár Alíz (California State University), Szilágyi Gerda (ELTE) és Tankó Beatrix (University of Nebraska–Lincoln) – negyedik helyen végzett.

Egyéniben:

· Kalmár Alíz – 100 m mell: 4. hely

· Ilyés Laura – 200 m pillangó: 7. hely

· Tankó Beatrix – 50 m gyors: 7. hely

· Flück Nóra (University of South Carolina) – 400 m gyors: 17. hely

A férfi vízilabdacsapat – 13 hazai egyetem sportolóival – 30–3-ra győzött Chile ellen, és bejutott az elődöntőbe. A női válogatott drámai csatában 14–15-re kikapott Japántól az 5–8. helyosztón.

A női kosárlabdacsapat is nagy küzdelemben maradt alul: az Egyesült Államok 73–71-re győzte le az elődöntőben a magyar együttest, amely pénteken Lengyelországgal mérkőzik meg a bronzéremért.

Strandröplabdában két magyar páros is győzelemmel zárta a csoportmérkőzését: Borbély Boldizsár (ELTE) és Dóczi Domonkos (MTSE) 2–1-re nyert Ausztria ellen. Vasvári Zsófi (BME) és Vasvári Eszter (SE) 2–1-re győzte le a brazil párost.

További eredmények:

Atlétika

Imre Roland (ELTE) – kalapácsvetés: 9. hely.

Mátó Sára (BCE) – 400 m gát: döntőbe jutott.

Deák Zalán (NJE) és Wahl Zoltán (MTSE) – továbbjutottak 200 méteren.

Szűcs Szabina (ÓE) és Bartha Lilla (PPKE) – hétpróbában versenyeztek.

Fodor Júlia, Mohai Regina, Gerics Roland, Tóth Balázs – nem jutottak tovább.