Gazdagodott az éremkollekció az Egyetemi Világjátékokon

Tornában a női válogatott tagjai közül Székely Zója bejutott a felemáskorlát döntőjébe, míg Kovács Zsófia hosszú kihagyás után tért vissza nemzetközi színtérre. Schermann Bianka mind a négy szeren versenyzett, és 49.550 ponttal a 24. helyen végzett összetettben.

Így látták az újabb érmesek:

– Kemény két nap volt, a hétpróba mindig egy érzelmi hullámvasút – most sem volt ez másként – nyilatkozta Szűcs Szabina. – Egyéni csúcs csak egy számban jött össze, de stabilan teljesítettem, fejben is jól voltam, és nagyon örülök, hogy először sikerült hatezer pont fölé kerülnöm. Az ezüstérem különösen boldoggá tesz. A mezőny erős volt, az ír lány világklasszis, de a többiek is nagyot küzdöttek. Voltak mélypontjaim – például magasugrás után –, de összeszedtem magam, és büszke vagyok az eredményre.

– Már volt egy bronzom Egyetemi Világjátékokról, így most inkább az időeredmény javítása volt a cél – Mátó Sára. – Ezzel még nem vagyok teljesen elégedett, de az éremnek nagyon örülök! Erősebb volt a mezőny, mint legutóbb, és nem volt papírforma az éremszerzés, ezért különösen boldog vagyok, hogy élni tudtam a lehetőséggel. A döntő eleje jól ment, fejben is rendben voltam, de 200 és 300 méter között valahogy kiestem a ritmusból. Ha ezt legközelebb jobban kezelem, időben is nagyobb előrelépés jöhet.