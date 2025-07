Újabb magyar érmek az egyetemista sportolóktól

Pigniczki Fanni a szombati bronzérmét megelőzően összetettben is harmadik lett. Spiesz ezüstérmén kívül Horváth Gergő a kardozók között lett ezüstérmes, és ugyancsak másodikként végzett párbajtőrben Somody Soma. A hatodik érmet a női párbajtőrözők között Kardos Edina szerezte, miután harmadikként zárt.

– A döntő végére kicsit elszomorodtam, mert nem szeretem, amikor tehetetlennek érzem magam, és most tényleg nagyon jól vívott ellenem az ellenfelem – értékelt a döntő után Spiesz Anna. –Ugyanakkor összességében nagyon büszke vagyok magamra, hogy sikerült érmet nyernem, különösen úgy, hogy szinte a legfiatalabbként álltam pástra ezen a mezőnyön belül. Fizikálisan és mentálisan is elfáradtam a nap végére – tíz órája folyamatosan történések között vagyunk –, de még mindig feldob, hogy részese lehetek ennek az eseménynek. Ez az első ilyen multisport-versenyem, és egészen lenyűgöző élmény. Az pedig, hogy ilyen lelkes magyar szurkolótábor állt mögöttem, hatalmas motivációt adott, még ha néha nehéz is volt teljesen kizárni a hangulatot. A verseny után jön a csapatküzdelem, aztán végre egy kis nyaralás.

Pigniczki Fanni négy szerrel döntőzött, így a legjobbak között mutathatta be gyakorlatait

– Különösen örülök a labdagyakorlatomnak, szerintem ez volt életem egyik legjobbja – összegzett Pigniczki Fanni. – A buzogánnyal és a szalaggal becsúszott néhány hiba, fejben is elfáradtam a nap végére, de összességében úgy érzem, összeszedetten tudtam versenyezni. Két bronzéremmel zárni ebben az erős mezőnyben számomra különösen nagy dolog – olyan riválisokkal vívhattam meg, akikkel korábban szinte csak döntőbe jutást reméltem. A magyar szurkolók fantasztikusak voltak, a támogatásuk nagyon sokat jelentett. Korábban nehezen tudtam kizárni a külső hangokat, de mostanra inkább motivációt jelent, hogy ennyien drukkolnak. Mivel ez volt az utolsó egyetemi világjátékom, kicsit nosztalgikusan is búcsúzom, de óriási élmény volt, mint mindig. Három egyetemi multisport esemény után azt érzem: ennél szebb lezárást nem is kívánhattam volna. Mostantól a világbajnokságra koncentrálok: pontosítani fogjuk azokat a részleteket, amelyek még nem stabilak, de összességében jó úton haladunk.