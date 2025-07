A zivataros Eb-n is az aranycsoportban vitorláztak a Spartacus fiataljai

Hideg fejjel, okosan versenyeztek

– Fizikailag megterhelő volt az utolsó két nap, de legalább ennyire embert próbáló volt a megelőző két, futam nélküli nap is – összegzett az Európa-bajnokság zárása után. – Próbált versenyt tartani a rendezőség, de mire kiértünk, meghalt a szél, aztán vonta vissza a kikötőbe a vihar elől menekülve... kifáradt mindenki – mondta Pertl Dániel, a Spartacus 29er csapatának edzője, az Európa-bajnoki hetedik helyezett páros mestere. – Csekovszky Mór és Zarándy Martin sikere az egyenletes teljesítményüknek volt köszönhető. Ezt a taktikát nagyon szépen hozták a kvalifikáció során, és az arany csoportban, a legjobb 45 páros között is. A terv az volt – és ezt nem mindig könnyű megcsinálni – hogy a top 8-10 hajóval kell menni, és amint lehetőség adódik rá, innen előrelépni. Ezt az elképzelést hideg fejjel, okosan meg tudták valósítani, és az arany csoportban, a legjobbak között is, a nyolc futamból négyben tízen belül végeztek.