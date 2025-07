Lefújás után jött rá, hogy rossz csapatban játszott, de másodszorra már sikerült eltalálnia a mezszínt

A magyar nyári átigazolási időszakban a próbajátékosok néha gyakrabban cserélnek öltözőt, mint posztot. Így történhetett meg az is, hogy Félegyházi Krisztián – a Kelen SC-től érkező középpályás – nem ott lépett pályára, ahol eredetileg kellett volna. Egy félreértés miatt a Szekszárdi UFC öltözőjébe sétált be, és a Dombóvári FC helyett a házigazda csapatban játszotta végig a mérkőzést, a szombati Szekszárd–Dombóvár edzőmeccsen. A szituáció abszurd, de futballban nem példa nélküli.

Félegyházi Krisztián a Kaposfüred elleni meccsen már a Dombóvár színeiben bizonyíthatott Fotóillusztráció: Mártonfai Dénes

– Egy hölgy intézte a próbajátékot, csak annyit mondtak a játékosnak, hogy Szekszárdra menjen – mondta Juhász Máté, a szekszárdiak vezetőedzője a TEOL-nak. – A meccs előtt bementem az öltözőbe, ott ült egy fiú egyedül, bemutatkozott, mondtam, hogy játsszon. Lefújás után odajött, és elnézést kért, mert rájött, hogy nem nálunk kellett volna pályára lépnie.



A történet persze futótűzként terjedt futballberkekben, de mint kiderült: a játékos teljesítménye még így is meggyőző volt. A Dombóvári FC szakvezetője, Horváth Zoltán utólag már nevetve emlékezett vissza a furcsa esetre, és jelezte, a következő meccsen már biztosan a megfelelő színekben játszik majd Félegyházi. Így is történt.



Félegyházi Krisztián végre jó csapatban lépett pályára

Vasárnap Dombóváron rendeztek felkészülési mérkőzést az NB III-as Dombóvár FC és a megyei első osztályú Kaposfüred SC között. A vendégek ugyan bátran és szervezetten kezdték a meccset, de a második félidőre teljes sort cseréltek, és ez meg is látszott. A hazaiak ekkor vették át a játék irányítását, és az utolsó 15 percben négy gólt rámoltak be a kaposfürediek hálójába.



A végeredmény 4–0 lett, de Kardos Ernő, a fürediek mestere így is pozitívan értékelte csapata teljesítményét.

– Csalóka az eredmény, hiszen 75 percig 0–0-ra álltunk – mondta a vezetőedző. Az utolsó negyedórát leszámítva elégedett vagyok a játékkal.



A dombóvári együttes nemcsak a pályán, hanem a háttérsztorik szintjén is erősen kezdte a nyári szezont. Félegyházi Krisztián pedig bebizonyította: ha valaki rossz ajtón kopogtat be, de jól focizik, annak előbb-utóbb úgyis megnyílik a megfelelő.

Felkészülési mérkőzés

Dombóvár FC–Kaposfüred SC 4–0 (0–0)

Dombóvár

Kaposfüred SC: Paceka (Vass R., a 69. percben) – Grósz, Vető, Süle (Nagy Sz., a szünetben), Rituper (Szántó B., a szünetben) – Ulrich, Hock (Kovács R., a 74. percben), Márkvárt (Várföldi D., a 74. percben), Magyar – Babulják (Kovács G., a szünetben), Sajnovics (Demeter Á., a szünetben) Vezetőedző: Kardos Ernő