Generációkon át ível a gombfoci szeretete

A név többször változott. Gombfoci, asztali labdarúgás, szektor labda, de a játék szeretete nem. A csokonyavisontai Primon Csabáék több évtizede űzik ezt a sportágat, 17 évig a helyi klubban, aztán négy éve már a Komárom színeiben gyűjtik a bajnoki pontokat. Bizonyítják, hogy ez egy életen át szenvedély marad.

Primonék változatlan lelkesedéssel játszanak. Gombfoci, vagy szektorlabda - egyre megy

Gombfoci, vagy szektorlabda - nem az elnevezés a lényeg

– Sajnos az ifjúságot egyre kevésbé érdekli ez a játék, a virtuális valóság jobban vonzza őket – mondja az elsőosztályú Kassák SE legfiatalabb tagja, ifjabb Primon Csaba. – A gombfoci csapatokat zömében idősebbek alkotják, van néhány fiatal játékos, de ők elsősorban alsóbb osztályban, illetve egyéni versenyeken teszik próbára tudásukat. Nem emlékszem, hogy mikor debütáltam az NB I-ben, mert az volt a fontos számomra, hogy ha lehetőséget kapok, akkor pontot szerezzek a csapatomnak az adott fordulóban, bármelyik osztályról is legyen szó… Ma már nagyobb eredményeket tűzök ki magam elé, a cél mindig a győzelem, persze ez nem mindig sikerül. Arra azonban nagyon is emlékszem, hogy már gyermekként mentem apuval a csokonyai edzésekre, pedig még az asztalt fel sem értem. Megfogott az ott kialakult versenyhangulat, s az az óriási eltökéltség, amit láttam a csapat tagjain. Hogy végleg megmaradjon valaki a zöld asztal mellett, ahhoz kicsit őrültnek, megszállottnak kell lennie. Nevezhetném ilyeneknek a horgászokat, vagy a régi autók gyűjtőit is, kinek ez, kinek az teszi teljessé az életét. A versenyek első meccsein mindig van egy kis drukk bennem, de szerencsére ez hamar elmúlik. Az eddigi legjobb eredményemnek a Palota Kupán elért 2. helyezésem tartom. Bár első is lehettem volna, hiszen legalább tíz helyzetemet nem tudtam gólra váltani. Annak viszont nagyon örültem, amikor neves versenyzőket, Horváth Imrét, Pákai Györgyöt, vagy Balla Józsefet sikerült legyőzni, Szendrey Tiborral pedig döntetlent játszottam.

– Az élvonalban 1982-ben mutatkoztam be, nem lehet azt elfelejteni. 17 évesen megnyertem az ifjúsági egyéni kategóriát, klubtársam, Jónás István pedig a felnőttek mezőnyében diadalmaskodott – vette át a szót az édesapa, aki a legjobb húszban van a jelenlegi magyar ranglistán. – 1973-ban Hegedűs István hívott a testvéremmel, Lacival együtt gombfocizni. A pályafutásom során mind emberileg, mind szakmailag a legtöbbet a bátyámtól és csapattársamtól, Jónás Istvántól kaptam. Testvéremmel volt, hogy a zöld gyepen is egy csapatban játszottunk, igaz ritkábban, mint gombfociban. A fiam már a 90-es években eljárt velem edzésre, figyelte a szabályokat, s olyannyira megtetszett neki a játék, hogy később már csapatot is vásárolt és egyéni versenyeken indult el. Majd bekerült az NB III-as csokonyavisontai asztali-labdarúgó együttesbe. A somogyi színeket képviselve közel 17 évig szerepeltünk együtt, négy éve pedig Komáromban játszunk egy csapatban. Velünk tartott Jónás Pisti is, így valamilyen formában együtt maradt a csokonyai alakulat. Amikor a településen megszűnt az asztali-labdarúgó klub, természetesen felmerült bennem, hogy befejezem a játékot. De komáromi barátaink invitálására igent mondtunk.

A legszebb eredmény

– Apropó Csokonyavisonta, a legszebb eredményt az élvonalban 1992-ben értük el, amikor negyedikek lettünk – mondja Primon Csaba. – Az én gombjaimon most nincsenek mezek, nevek, amíg voltak, addig a 80-90-es évek AC Milanjának legendás játékosai szerepeltek… A Kassák Klub KSE pedig idén ünnepli fennállásának 60. évfordulóját.