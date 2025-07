Szapporói hőssel erősített a KASI

Teljesen megújult szakmai vezetéssel vág neki az idénynek a KASI szakosztálya. A magyar jégkorong egyik ikonikus alakja, Vas Márton érkezik Kaposvárra – tájékoztatott a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola. Új kihívás előtt a szapporói hős.

Megújult vezetéssel folytatódik az utánpótlás-nevelés. Vas Márton vezeti majd a KASI jégkorong szakosztály szakmai munkáját Fotó: KASI

Vas Márton a jégkorong szakosztály új szakmai vezetője

A 2025/2026-os szezonban a jégkorongszakosztály fiatal, tehetséges vezetőedzője a kaposvári születésű Baranyai Balázs lett, akinek munkáját a magyar jégkorongsport egyik ikonikus alakja, Vas Márton segíti majd. Baranyai Balázs utánpótlás- és felnőtt szintű tapasztalattal rendelkező jégkorongozó, edző. Hétszeres utánpótlás magyar bajnok, egyszeres utánpótlás osztrák bajnok, az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia neveltje. Szerepelt a szlovák II. osztályú felnőtt bajnokságban és játszott az Erste Ligában is. A KASI vezetése bízik benne, hogy ez a szakmai párosítás — a tapasztalat és a friss szemlélet találkozása — új lendületet, új felállást, és egyúttal új fejezetet nyit a kaposvári jégkorong életében.

Vas Márton felel majd a szakmai munkáért a KASI jégkorongozóinál Fotó: Dömötör Csaba

Vas Márton, a KASI új szakmai vezetője, tízévesen kezdett ismerkedni a sportággal a Dunaferr színeiben, Kercsó Árpád tanítványaként. Felnőttként 1995-ben mutatkozott be az élvonalban, majd a következő évben bajnoki címet ünnepelhetett Újvárosban. Pályafutása során az amerikai juniorbajnokságokban is kipróbálta magát, később visszatérve négyszeres magyar bajnok és hatszoros kupagyőztes lett. Az EBEL-ben 2009 és 2013 között a Fehérvár AV19-et erősítette.

Klubkarrierje során Svédországban, Franciaországban, Olaszországban és Németországban is játszott. A magyar válogatottban 175 alkalommal szerepelt, két A csoportos világbajnokságon lépett jégre, és a 2008-as szapporói feljutás egyik kulcsembereként örökre beírta nevét a magyar sporttörténelembe.

Válogatott pályafutása lezárása után azonnal edzőként folytatta: 2018-ban a magyar U20-as válogatott szövetségi kapitánya lett. Edzői karrierje során Franciaország felnőtt élvonalában is bizonyított: 2023-ban a Briançon, majd 2024-ben a Gap vezetőedzője volt. 2024 végén tért haza Magyarországra.

Örömünkre szolgál, hogy tapasztalatával és szenvedélyével mostantól a kaposvári jégkorong fejlődését segíti.

A szakosztály vezetése és a teljes szakmai stáb közös célja, hogy hosszú távon stabil, ütőképes csapatot építsen, amely méltón képviseli Kaposvárt a hazai jégkorongéletben.