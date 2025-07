Jól szerepeltek a kaposvári kajakosok a Vidék Bajnokságon

A legkiemelkedőbb teljesítményt Kohulák Máté nyújtotta, aki négy számban is bejutott a legjobbak közé: K1 serdülő U15 1000 méteren ezüstérmet, K1 serdülő U15 500 méteren szintén ezüstöt, K1 serdülő U15 2000 méteren bronzérmet szerzett, valamint párosban a negyedik helyen végzett Scherk Tamással (K2 serdülő U16 500 m).

Szintén dobogó közelében zárt Bajzik Anna, aki K1 serdülő U16 2000 méteren a 4. helyet szerezte meg.

Skobrák István is remekelt: K1 ifjúsági U17–U18 1000 méteren a 3. helyen ért célba, míg 500 méteren ötödikként zárt.

Rajthoz állt még Császi András, Kuzma Lujza, Labant Bulcsú és Nagy Barnabás is, akik értékes tapasztalatokat szereztek a rangos viadalon.