Álom maradt az elődöntő az Eb-n

Mint arról korábban beszámoltunk, a legjobb csoport harmadikként jutott a negyeddöntőbe a magyar női junior válogatott a montenegrói U19-es Európa-bajnokságon. A Nemzeti Kézilabda Akadémia játékosait felvonultató csapat akkor két góllal kapott ki a dánoktól az utolsó középdöntős csoportmérkőzésen. Az elődöntőért vívott harcban is alulmaradt a magyar válogatott, így elmaradt a továbbjutás az Eb-n.

Nem sikerült a továbbjutás. Az 5-8. helyért játszhat a válogatott az U19-es női kézilabda Eb-n Fotó: MKSZ

Nem tudott visszavágni a dánoknak a válogatott a kézilabda Eb-n

Az akadémisták közül akkor Mózsi Villő Lelle egy gólt szerzett, míg Kriston Kíra Daniella ezúttal nem talált a kapuba. Ezúttal is a dánokkal kellett felvenni a küzdelmet a továbbjutásért, ám nem sikerült visszavágni. A NEKA játékosai közül ezúttal Kriston Kíra Daniella került pályára, aki egy gólt szerzett.

U19-es női kézilabda Európa-bajnokság, Montenegró - negyeddöntő:

Dánia–Magyarország 20–19 (10–12)

Podgorica, játékvezetők: Cournil, Lamour (franciák).

Dánia: Jörgensen, Madsen (kapusok), Andersen 3, Bay, A. Hansen 2, C. Hansen 1, Hedegaard, Hovgaard, Jensen, Michelsen 1, Nörskov 1, Plougstrup 6 (2), Schleicher 4, Sörensen 2, Torbensen, Veilgaard. Szövetségi edző: Ole Bitsch.

Magyarország: Lukács, Majoros, Szilágyi (kapusok), Bede 2, Fazekas 8 (1), Fehér, Kacsó 1, Kriston 1, Pálmai 1, Ratalics 1, Rédecsi 1, Szeibert 2, Teplán, Vadkerti 2 (1), Vilovski, Vári. Szövetségi edző: Bohus Beáta.

Kiállítások: 6, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 3/2, ill. 2/2.

– Nagyon sajnálom, hogy nem sikerült a négy közé jutás, hiszen közel voltunk hozzá, még akkor is, ha úgy gondolom, hogy a nyolc közé jutással jó eredményt értünk el – nyilatkozta a Magyar Kézilabda Szövetség honlapjának nyilatkozó Bohus Beáta szövetségi edző. – Szünet után gyorsan egyenlített az ellenfél, majd átvette a vezetést, a mi támadójátékunkban pedig sajnos több volt a hiba, mint amennyi egy ilyen meccsen belefér. Nehéz most, hiszen 24 órán belül újra pályára kell lépni, de természetesen pénteken is megteszünk majd mindent.

– Nehéz megszólalni egy ilyen egy gólos vereség után – mondta Fazekas Virág. – Az első félidőben működött a játék, szünet után viszont minden kifelé pattant, ami csak kifelé pattanhatott. Úgy érzem, a maximumot kiadtuk magunkból, de nem volt elég a győzelemhez. Muszáj fölállnunk, hiszen nagyon szeretnénk megszerezni az 5. helyet.