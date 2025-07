Harapós, robbanékony csapatot ígérnek a csurgóiak

Alaposan kicserélődött a somogyiak játékoskerete az elmúlt szezont követően. A szakmai munka részeként komoly feladatokat állított össze az új erőnléti edző Csáki Alex, aki Debrecenből érkezett a Csurgói Kézilabda Klub együtteséhez. Az érkezőkkel együtt új csapatot gyúrnak a somogyiak.

Csáki Alex irányítja az erőnléti felkészülést. Jó hangulatban zajlik a munka a Csurgói Kézilabda Klub csapatánál Fotó: Szabados Árpád

Felkészülten kezdték a közös munkát a Csurgói Kézilabda Klub játékosai

Komoly program vár a fiúkra, hiszen napi két edzés a hivatalos penzum. Az erőnléti edzés mellett délutánra már a labda is előkerül és Alem Toszkics vezetőedző irányításával gyakorolnak a csapat tagjai.

Az új erőnléti edző Csáki Alex a Debreceni Kézilabda Akadémiát hagyta el a Csurgói Kézilabda Klub kedvéért. Igazából „hazatért”, hiszen családja Nagykanizsához kötik. A 32 éves szakembert a csurgói csapatról és az első tapasztalatairól kérdeztük.

– Miként vezetett az út Csurgóra?

– Huszonegy 21 éves voltam, amikor Debrecenben mentem – mondta Csáki Alex – Tíz évig dolgoztam az akadémián, ott alapoztam meg a tudásomat. Miután a Csurgóról érkezett oda az új erőnléti edző, nagy lehetőséget láttam abban, hogy megmérettessem magam a hazai élvonalban is. Ez nagy kihívás számomra. Elképzeléseink találkoztak a vezetőség és a vezetőedző elvárásaival, így bízom benne, hogy hosszú távon tudjuk egymás munkáját segíteni.

– Már túl van a csapat a felkészülés első napjain. Milyen állapotban vannak a fiúk?

– Látszik, hogy mindenki becsületesen elvégezte az előre kiadott feladatokat, és az elvégzett tesztek is azt igazolják vissza, hogy jó erőnléti állapotban van a csapat.

– Milyen beosztás szerint edzenek?

– Edzésrendszerben dolgozunk. Heti három alkalommal van napi két edzés és kétszer egy. Az erőnléti edzéseken a robbanékonyság és a gyorsaság fejlesztése a fő csapásirány, hiszen egy dinamikus csapatot szeretnénk összerakni. Szerencsére a csapat is partner a munkában, így a szakmai munka is sokkal gördülékenyebb.

– Milyen a hangulat a megújult csapatnál?

– A két napos összetartás vidám percei megtették a hatásukat, hiszen a kötetlen programokon már látszott, hogy sikerül összekovácsolni az együttest. Természetesen kemény munka vár ránk, nemcsak az erőnléti edzéséken, hanem labdás, taktikai edzéssorozatokban egyaránt. Jó hangulatban telnek az edzéseink, mindenki nagyon motivált. Látszik, hogy „harapnak” a srácok, és arra törekszik mindenki, hogy a legtöbbet hozza ki magából. Ami még fontos, az az, hogy nem csak a kemény edzések telnek jó hangulatban, hanem az öltözőben is folytatódik ez a pozitív kapcsolat ami alapja annak, hogy összetartó jó gárda alakuljon ki a szezonkezdésre.