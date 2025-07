Csak dánveréssel lehet továbbjutni az Eb-n

A legjobb csoport harmadikként bejutott a negyeddöntőbe a magyar női junior válogatott a montenegrói U19-es Európa-bajnokságon. A Nemzeti Kézilabda Akadémia játékosait felvonultató csapat két góllal kapott ki a dánoktól az utolsó középdöntős csoportmérkőzésen. Mózsi Villő Lelle egy gólt szerzett, míg Kriston Kíra Daniella ezúttal nem talált a kapuba.

Két gólos veresége ellenére továbbjutott a válogatott. Au U19-es kézilabda Eb-n ismét a dánokkal mérkőzik a folytatásban a magyar csapat Fotó: MKSZ

Vissza kell vágni a dánoknak a továbbjutásért a kézilabda Eb-n

Bohus Beáta szövetségi edző csapata szünetben egy, fordulás után három góllal is vezetett, ám ezt követően támadásban sokat hibázott. Végül két gólos vereséget szenvedett – számolt be róla a Magyar Kézilabda Szövetség. Az U19-es Európa-bajnokság lebonyolítása értelmében a középdöntő-csoportok két legjobb harmadik helyezettje is bejut a negyeddöntőbe, így a mieink a legjobb harmadikként bekerültek a legjobb nyolc közé, és a csütörtöki negyeddöntőben újra Dánia ellen lépnek pályára az elődöntőbe jutásért, 19.30 órakor. A képlet egyszerű: vissza kell vágni a dánoknak a továbbjutásért!

A Nemzeti Kézilabda Akadémia játékosait, Kriston Kíra Daniellát, valamint Mózsi Villő Lellét is felvonultató magyar válogatottra nagy feladat vár tehát, ami nem tűnik megoldhatatlannak, csak az eddiginél nagyobb koncentrációt kíván.

Női kézilabda U19-es Európa-bajnokság - I-es középdöntő csoport, 2. forduló:

Dánia–Magyarország 25–23 (11–12)

Podgorica, vezette: Danilovics, Karan (bosnyákok).

Dánia: Jörgensen, Madsen (kapusok), Andersen 2, Bay 1, A. Hansen 4, C. Hansen, Hedegaard, Hovgaard 1, Jensen 3, Michelsen 2, Nörskov 3 (3), Plougstrup 4, Schleicher 1, Sörensen 2, Torbensen, Veilgaard. Szövetségi edző: Ole Bitsch.

Magyarország: Majoros, Szilágyi (kapusok), Bede, Fazekas 2, Fehér, Kacsó 7, Kriston, Mózsi 1, Pálmai, Ratalics 1, Rédecsi 3, Szeibert 5, Teplán 1, Vadkerti 1, Vilovski 1, Vári 1. Szövetségi edző: Bohus Beáta.

Kiállítások: 8, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 4/3, ill. 2/0.

A csoport másik mérkőzésén:

Csehország–Montenegró 29–36 (14–21)

A csoport végeredménye (zárójelben az egymás elleni gólkülönbség): 1. Dánia 6 p, 2. Montenegró 2 p (+5), 3. Magyarország 2 p (-2; össz-gólkülönbség: -4), 4. Csehország 2 p (-3).

A II. csoport végeredménye: 1. Németország 5 p, 2. Spanyolország 3 p, 3. Szerbia 2 p (-12), 4. Svédország 2 p.

A III. csoport végeredménye: 1. Franciaország 6 p, 2. Horvátország 4 p, 3. Ausztria 2 p (-7), 4. Norvégia 0 p.