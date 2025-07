A Velenje, a Celje és a Prága is teszteli a csurgói formát

A somogyi együttes legutóbb a hetedik helyen zárt. Az együttes vezetése pedig már kialakította a keretet a K&H Férfi Kézilabda Liga 2025/2026-os szezonjára. A csapat tagjai a május végi zárást követően megérdemelt szabadságukat töltötték és főleg a kikapcsolódással teltek az elmúlt hetek a játékosok számára.

Alem Toszkics vezetőedző ütőképes csapat kialakításán dolgozik majd. A Csurgói Kézilabda Klub játékosai egyéni edzésterv alapján már hangolódtak a közön munkára Fotó: Szabados Árpád

Rangos ellenfelekkel hangol a Csurgói Kézilabda klub a bajnokságra

A csapat honlapja beszámolt arról, hogy az együttes tagjai ugyanakkor nem teljesen felkészületlenül érkeznek vissza a vakűációról. Az új erőnléti edző, Csáki Alex instrukciói alapján már elkezdték az otthoni munkát. A jövő héten pedig már Csurgón kezdődik el a közös felkészülés. A hagyományoknak megfelelően kétnapos csapatösszetartással kezdenek a somogyiak a kiemelt támogató Dráva-Coop Zrt. meghívásának eleget téve. Július 21-től azonban már Alem Toszkics vezetőedző vezényli a feladatokat.

A Csurgói KK természetesen több előkészületi mérkőzéssel is hangol a K&H Liga rajtjára.

Az első edzőmérkőzést a tervek szerint augusztus 1-én, pénteken – az élvonalba frissen feljutó – Szigetszentmiklós otthonában játssza a somogyi gárda. A korábban megszokottak szerint több külföldi csapat is lesz az előkészületi meccsek során a csurgóiak ellenfelei közt. Elmondható, hogy igazán rangos ellenfelekkel is hangol a Csurgó. Alem Toszkics vezetőedző együttese összeméri erejét a szlovén RK Gorenje Velenje, a cseh HC Dukla Praha, valamint a szlovén RK Celje gárdájával is. Szlovéniába mindkétszer utazik majd a Csurgó, ám a prágaiakkal a tervek szerint Balatonbogláron csapnak majd össze.

A Csurgói Kézilabda Klub tervezett előkészületi mérkőzései:

Augusztus 1., péntek: Szigetszentmiklósi KSK–Csurgói KK

Augusztus 8., péntek: Csurgói KK–Carbonex Komló

Augusztus 13., szerda: RK Gorenje Velenje–Csurgói KK

Augusztus 16., szombat: Csurgói KK–Balatonfüredi KSE

Augusztus. 19., kedd: HC Dukla Praha–Csurgói KK (Helyszín: Balatonboglár)

Augusztus. 23., szombat: RK Celje–Csurgói KK

Augusztus. 28., csütörtök: Budai Farkasok-Rév–Csurgói KK