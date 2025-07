Körről körre fejlődnek a teniszpalánták

A Somogy vármegyei program részeként útjára indult megyei gyerekkörverseny második állomását Marcaliban rendezték meg. A négy salakos pályán piros, narancs, zöld és keménylabdás kategóriákban zajlottak a mérkőzések, amelyek során a gyerekek korosztályuknak és tudásszintjüknek megfelelően mérhették össze tudásukat.



A körmérkőzéses rendszernek köszönhetően minden induló több meccset is játszhatott, így a versenyzés mellett a fejlődés is főszerepet kapott. A jó idő is hozzájárult a zökkenőmentes lebonyolításhoz, a szervezők – élükön Magyar Viktorral és csapatával – kiváló munkát végeztek.



A sorozat augusztus 15-én Balatonbogláron folytatódik, a Balatonboglári Tenisz Club és Sportegyesület pályáin, ahol ismét szeretettel várják a feltörekvő somogyi tehetségeket.