A bajnok bedobó nélkül kezdi a felkészülést a válogatott

Nincs könnyű helyzetben Gasper okorn a magyar férfi válogatott szövetségi kapitánya. A közelgő kosárlabda világbajnoki előselejtezőkre készülő együttes keretében több változás is történt.

A kaposvári nevelésű Vojvoda Dávid (9-es mezben) 35 évesen is vállalja a válogatottságot. A csapat a kosárlabda vb előselejtezőkre készül Fotó: Szabó Miklós

Ismét átalakul a kosárlabda válogatott kerete

Maronka Zsombort már a 20 fős keretbe sem tudta jelölni sérülése miatt. A kaposvári nevelésű Filipovity Márkó a 15-ös szükítés alkalmával volt kénytelen távozni ugyanezen indok miatt, mellette Mócsán Bálint és Molnár Márton is maródi. A létszámlimitbe nem férfi be a korábbi bő keret két tagja, Takács Kristóf és Durázi Krisztofer. Egy héttel a közös felkészülés kezdete előtt váratlanul lemondta a válogatottságot Lukács Norbert, a 2024/2025-ös magyar bajnokságot megnyerő NHSZ-Szolnoki Olajbányász 24 éves bedobója. Tovább fogyatkozott tehát a válogatott.

Lemondta a válogatottságot Lukács Norbert, a 2024/2025-ös magyar bajnokságot megnyerő NHSZ-Szolnoki Olajbányász 24 éves bedobója Fotó: Unger Tamás/Vas Népe

A csapathoz csak július 26-án csatlakozik majd Nate Reuvers, aki a spanyol bajnokságban szereplő klubja miatti elfoglaltság okán maradt távol, hiszen a döntőben is érdekelt volt. A válogatott honosított játékosa így csak jövő szombaton kapcsolódik be a közös munkába. A 15-ös keretben azonban továbbra is ott van két kaposvári nevelésű játékos, Vojvoda Dávid és Benke Szilárd. A válogatott július 20-án, vasárnap Székesfehérváron kezdi meg a felkészülést. Gasper Okorn szövetségi kapitány csapata augusztusban játszik világbajnoki előselejtezőt Észak-Macedónia és Románia ellen. A csoport első két helyének valamelyikén kell végezni ahhoz, hogy a mieink továbbjussanak a kvalifikációs sorozatba. A tagságot lemondó Lukács Norbertet tehát nélkülözni kényszerül majd Gasper Okorn szövetségi kapitány.

A szintén kaposvári Benke Szilárd továbbra is küzd a világbajnoki részvétel lehetőségéért Fotó: Unger Tamás/Vas Népe

– A magyar válogatott tagjának lenni a legnagyobb szakmai elismerés és büszkeség, az ezzel járó elvárásoknak eleget tenni pedig nemcsak sportemberi, de hazafias kötelesség is – mondta a szövetség honlapján a lemondást kommentáló Báder Márton, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége elnöke. – A magyar válogatott a hazai kosárlabdázás mindenkori zászlóshajója, tagjainak példaképként kell szolgálnia a következő generációk számára, a szurkolók felé pedig maximális alázatról, elszántságról és győzni akarásról kell tanúbizonyságot tenniük. Ezek olyan klasszikus értékek, amelyek sohasem kérdőjelezhetőek meg. A férfi nemzeti csapat előtt nagyon fontos mérkőzések állnak, Lukács Norbert pedig remek formában zárta a szezont, magyar bajnok lett, ráadásul az előző válogatott ablakban is kiválóan teljesített, így kijelenthető, fontos szerepe lehetett volna a nemzeti csapatban, a generációváltáson keresztülmenő együttes egyik meghatározó alappillére válhatott volna belőle. Döntéséről csalódással értesültünk, hiszen egy 24 éves fiatal, ereje teljében lévő játékosról beszélünk. Egészségügyi, esetekben személyes okok miatt a múltban is történtek lemondások, be nem hívások, amelyeket a szövetségi kapitányokkal minden esetben egyeztetni lehetett és kellett. Ez most nem történt meg, ugyanakkor kizárólag olyan játékosokra van szükségünk, akik teljes erőbedobással és elkötelezettséggel állnak a válogatott rendelkezésére. A válogatottban történő részvétel egy fiatal játékosnak nem szívesség, hanem kötelesség és felelősség kellene legyen Magyarország címere, a csapattársak és a hazánk irányába.

A magyar férfi kosárlabda válogatott szűkített kerete:

Benke Szilárd (Atomerőmű SE)

Cseh Botond (SZTE-Szedeák)

Filipovic Stefan (Alba Fehérvár)

Golomán György (Silbö San Pablo Burgos, Spanyolország)

Meleg Gergő (NKA Universitas Pécs)

Pallai Tamás (NHSZ-Szolnoki Olajbányász)

Perl Zoltán (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely)

Pongó Marcell (Alba Fehérvár)

Nate Reuvers (Valencia Basket, Spanyolország)

Somogyi Ádám (NHSZ-Szolnoki Olajbányász)

Tanoh Dez András (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely)

Valerio-Bodon Vincent (Estra Pistoia, Olaszország)

Váradi Benedek (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely)

Vojvoda Dávid (Alba Fehérvár)