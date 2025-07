Kaposvári bedobó volt a válogatott legjobbja az Eb-n

A magyar csapat előző nap sajnos kikapott Koszovótól, így szertefoszlottak a legjobb nyolc közé jutásról szőtt álmok. A magyar együttes legponterősebbje a Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub játékosa, Szőke Bálint volt, aki 19 egységig jutott. Sajnos az ő kiemelkedő teljesítmény nem volt elegendő a sikerhez, végeredményben 78–73-ra kikapott a magyar csapat. Ezt követően legyőzték a svédeket az Eb-n.

Szőke Bálint 19 pontig jutott Koszovó ellen. Az U20-as kosárlabda Eb-n a 9-16. helyért játszik a magyar csapat. Fotó: MKOSZ

Szőke Bálint az U20-as kosárlabda válogatott húzóembere

A svéd–magyar összecsapás előtt mindkét gárda 1–2-es mérleggel várta a szerdai mérkőzést – adta hírül a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. Már biztos volt, hogy a 9-16. helyekért folytatják a küzdelmeket a mérkőző felek. Sajnos a találkozó elején felsejlett a tegnapi, Koszovó elleni összecsapás, újfent beragadtunk a rajtnál: Amoran és Fontin kosaraival 3 perc alatt futott egy 9–0-t ellenfelünk, időt kért Carlos Vallejo. Szőke Bálint duplájával iratkoztunk fel az eredményjelzőre, majd jött két-két hármas mindkét oldalról - a mieinktől Árva-File Balázs és Szőke találtak be kintről (8–15). Mendes triplája és Stefanovic szép hátsó befutása 12 pontra hizlalta a svéd előnyt, Maly két büntetőjére pedig Stefanovic 1-gyel válaszolt, ezzel zárult az első negyed (16–27). A svédek kapkodtak, mi visz

Maly Benedek 16 ponttal segítette a válogatottat a svédek ellen Fotó: MKOSZ

ont sokkal higgadtabban kezdtük ezt a negyedet: Szőke neve mellé került két pont egy goaltending után, majd ugyanő volt eredményes egyszer a vonalról, már csak 4 pont volt a hátrányunk a 13. perc közepén (24–28). Hőgye Patrik emberről dobott hármast, aztán Maly és Szőke jutottak el a gyűrűig 2-2 pontért, a félidő legvégén pedig Szőke putback zsákolásával zárkóztunk tovább, így a nagyszünetben 6 pont volt csak a hátrányunk (35–41).

A felvonás felénél Maly szépen oldotta meg a centermunkát, majd fizikalitását kihasználva betörésből is szerzett két pontot. Johansson triplája után Szőke ziccerezett egyet, majd ő is pontos volt kintről, a 27. perc legvégén időt kellett kérnie a svédeknek (49-58). Varga büntetőjével még közelebb jöttünk, de Johansson saroktriplát szórt, Mendes pedig egy szép leosztás után zsákolt. Buglyó két büntetője zárta a játékrészt, 11 pont volt közte a negyedik negyed előtt (52–63). Svéd időkérés után Szőke triplája kimaradt az egyenlítésért, de Amoran is csak egyszer tudott betalálni a vonalról, Géringer pedig pontosan egy perccel a vége előtt egyetlen pontra csökkentette a különbséget egy sarokhármassal. A svédek hibáztak, mi nem: Maly sokadjára használta ki fizikai erejét egy gyűrű közeli ziccerhez, fél perccel a vége előtt átvettük a vezetést (75–74). Az északiaknak volt még esélyük a fordításra, nem éltek vele, Tóth Kevin pedig beállította a végeredményt, 77–74-re győztünk.