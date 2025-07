Kaposvári kosárlabdázó pontjai zárták a magyar szereplést az Európa-bajnokságon

A 11. helyen végzett a magyar válogatott a B divíziós Európa-bajnokságon. Az U20-as kosárlabda együttes vasárnap délután Montenegró ellen zárta a korosztályos B divíziós Európa-bajnokságot – számolt be róla a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. A torna 11. helye volt a tét. Montenegró a B csoport harmadik helyén zárt 2-2-vel Lettország és Írország kosárlabda válogatottja mögött.

Szőke Bálint 10 pontig jutott. A Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub játékosa végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott Fotó: FIBA

A 11. helyen zárt a válogatott az U20-as kosárlabda Európa-bajnokságon

Ezt követően pénteken legyőzte Bulgáriát (78-76), tegnap viszont kikapott az általunk a csoportkörben nagy hajrával legyőzött svédektől, méghozzá nem is kicsit (67-90). A mieink a csoportkör után Dániát legyőzték (90-74), Portugáliától viszont kikaptunk (96-81), így találkozott ma a két gárda. Durovic betörésével kezdődött a mérkőzés, majd a montenegrói irányító kettőből egy büntetőt a helyére küldött. Durovic sajnos szépen kerülgette a védőinket egy floaterért, Szőke Bálint triplával felelt, majd Durovic megint egyet dobott be két büntetőből (4-8). Maly szerzett labdát és könnyű két pontot a 8. perc végén, Árva-File Balázs pedig egy gyorsindítást fejezett be sima ziccerrel. 5 ponttal vezettünk 10 perc játék után (21-16).

A második negyed Draskovic egy büntetőjével indult, Árva-File pedig nagyszerűen futott be, és kitűnő ütemben kapott passzt Malytól (23-17). Radunovic hatalmas zsákolásával folytatódott a meccs, Szőke és Tóth Marcell viszont gyönyörű 2-2-t mutattak be, Szőke pedig egy büntetővel megint a mieinket juttatta vezetéshez (36-35). Varga is nagyszerűen játszott össze Tóth Marcellel, utóbbi kosarával és 3 pontos magyar fórral zárult a félidő (38-35). A harmadik negyedben Szőke egy alapvonali bedobást váltott két pontra, Tóth Kevin és Maly összjátéka pedig újabb könnyű duplát eredményezett. Tóth Kevin középtávoli tempója 10 pontos vezetést jelentett a mieinknek a 24. perc végén. Szőke a gyűrű alól volt pontos a 28. perc végén, Mirotic csak egyszer volt az a vonalról (56-50). Óriási kapkodás kezdődött mindkét oldalon, Kaye egy büntetővel tett pontot ennek a szakasznak a végére, Brajovic pedig egy hátralépős középtávolival zárta a játékrészt, 5 ponttal álltunk jobban a negyedik negyed előtt (57-52).