Kosárlabda NBI/A: újabb légióst igazolt a Kaposvár

Amerikai erőcsatárral erősít a Kometa-KVGY Kaposvári KK. Anthony Walker a kanadai nyári ligából érkezik a somogyiakhoz. A nyarat megelőzően a bolgár első osztályban (Beroe) kezdte meg első profi szezonját, ami alatt meghatározó játékosa volt csapatának a 2001-es születésű amerikai kosaras. Ott 19,4 pontot és 7,3 lepattanót átlagolt 23 mérkőzésen és a hatodik helyen rájátszásba került a bolgár együttessel. Akadt olyan mérkőzése is a bolgár Beroe színeiben, amikor Walker 46 ponttal segítette győzelemre csapatát, de többször zárt 30 pont felett is a 205 centis amerikai. Profi karrierjét megelőzően az NCAA legidősebb konferenciájában, a Big Ten-ben szereplő Indiana Hoosiers csapatában játszott. Az atletikus magasember a palánk alatt, de a triplavonalon túlról is veszélyes lehet. Darrion Trammell hosszabbítása és Mylik Wilson igazolása után ő a harmadik légiósa a Kaposvárnak.