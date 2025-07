Újabb meccset nyertek Szőkéék az Európa-bajnokságon

A mieink 2-2-vel a D csoport harmadik helyén zártak – számolt be a történtekről a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. Az U20-as férfi kosárlabda válogatott azzal a Dániával játszottak a mai napon, amely negyedik lett a C csoportban. Igaz, a dánok úgy lettek negyedikek 3-2-vel, hogy a csoportelső Svájc, a második Hollandia és a harmadik Ausztria is ugyanilyen mérleggel végzett. Ezúttal újabb skalpot gyűjtöttek Szőkééék.

Szőke Bálint (11-es mezben) 15 pontot szerzett a dánok ellen. Győzelemmel folytatta szereplését a válogatott a kosárlabda Eb-n Fotó: MKOSZ

A dánokat is megverték Szőkéék az U20-as kosárlabda Eb-n

A dán center, Kyed duplájával indult a mérkőzés, de összességében nagyon jól kezdtük az összecsapást: Kaye Benjamin 6, Szőke Bálint 4, illetve Buglyó Barna 2 pontjával két és fél perc alatt futottunk egy 12–0-t (12-2). Vogel két büntetője nem törte meg a mieink lendületét: Laluska Bence duplája után Szőke Bálint három büntetőt rakott a helyére, Kaye pedig egy közelivel 15 pontosra hizlalta a különbséget (19–4). Buch és Nielsen révén kezdtek kicsit felpörögni a dánok támadásban, de magyar oldalról mindig volt válasz Tóth Kevin, majd Tóth Marcell révén (26–11). Szőke duplája után Polonowski és Tóth Marcell voltak pontosak a vonalról, a szakasz pedig Nielsen három pontjával és 14 pontos magyar vezetéssel zárult (30–16).

A záró szakasz első részében kosárra kosár volt a válasz: a mieinktől Hőgye és Kaye két-két dupláját lehetett felírni az első négy percben, de a túloldalról is érkezett 8 pont, nem változott a különbség (79–69). Buch vitte át a gyűrűnk alatt a labdát két pontért, Tóth Kevin a felvonás felénél szórt két büntetőt (81–71). Dán időkérés után Szőke nagyon szépen fedezte a labdát, végigvitte a ziccert. Polonowski csak egyszer talált be a vonalról, Maly viszont faulttal együtt volt pontos (a büntető kimaradt), majd az ő passzából dobott kitekeredett helyzetből kettest Szőke - három perccel a vége előtt eldőlt a találkozó (87–72). Ennek megfelelően is alakultak az utolsó percek: Tóth Marcell háromszor is betalált a vonalról, Kyed kétszer válaszolt, és ezek voltak a mérkőzés utolsó kosarai. Gyakorlatilag végig vezetve múltuk felül Dániát, 16 pontos sikert arattunk (90–74), így holnap a 9-12. helyért játszhatunk majd.

U20-as B divíziós Európa-bajnokság, 9-16. helyért:

Magyarország–Dánia 90–74 (30–16, 20–22, 21–23, 19–13)

Örményország, Jereván, Mika Sport Complex. Vezette: Joaquin García (spanyol), Ioannis Tsibouris (görög), Angel Ivanov (bolgár).

Magyarország: Tóth K. (12), Szőke (15), Laluska (5/3), Buglyó (4), Kaye (18). Csere: Varga (-), Tóth M. (15), Árva-File (-), Géringer (2), Maly (6), Ladovszky (-), Hőgye (13/3). Szövetségi edző: Carlos Vallejo. Edzők: Kertész Dániel, Németh Levente.

Dánia: Bloch (3), Nielsen (12), Lauritzen (5), Christiansen (4), Polonowski (13/6). Csere: Dada (15/9), Tucker (1), Vogel (10), Andersen (11), Sörensen (-). Szövetségi edző: Jesper Andersson. Edzők: Jan Hricko, Steffen Kartman.