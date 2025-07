Tornagyőzelemmel hangoltak a kaposváriak a válogatottban

Az utolsó napra Szlovákia maradt a mieink számára. Északi szomszédunk jobban kezdett az első 5 percben, aztán a második negyedben már végig nálunk volt az előny, és 11 pontos fórral bírtunk 20 perc játékot követően (36–25). Ez nem nagyon változott a következő felvonás során. A záró játékrészt viszont sokkal jobban bírtuk, mint ellenfelünk, így végül itt is majdnem 30 pont lett közte a mieink számára (79–53), és hibátlan mutatóval, 3–0-val nyertük a tornát.

A második napi ponterős teljesítménye után Gáspár Benedek ezúttal is az egyik legjobbunk volt (14 pont, 8 pattanó), Szafkó Márk dupla-duplázott (12 pont, 10 pattanó), Marokházi Levente pedig újfent 10 egység fölé jutott (11 pont).



Magyarország U16–Szlovákia U16 79–53 (17–15, 19–10, 18–19, 25–9)

Portugália, Montijo, Pavilhao Municipal do Montijo.

Magyarország U16: Gáspár V. (4), Szafkó (12/6), Nagy (6), Gáspár B. (14), Bakai (9/3). Csere: Zöldi (7/3), Inalegwu (2), Németh (3/3), Papp (5/3), Marokházi (11), Rozmán (6), Pécsi (-). Vezetőedző: Ferenczi Tamás. Edzők: Horváth Imre, Halmai Balázs.

A szlovákok legjobb dobói: Pikus (9/3), Rac (8), Burmad (7).

A szkopjei U16-os Európa-bajnokság augusztus 7-én, csütörtökön kezdődik a magyar válogatott számára.