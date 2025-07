Szenzáció kaposvári eredmény az Egyetemi Világjátékokon

Az első forduló beli erőnyerőként egy ukrán-francia mérkőzés győztesére várt a második fordulóban Naji Dávid. Mindkét lehetséges riválisról tudható volt, hogy a dzsúdó nagyon kellemetlen küzdőstílusát képviselő versenyző, így nehéznek ígérkezett a nyolcaddöntő.

Szenzációs eredményt ért el Naji Dávid.

Naji Dávid korábbi eredményei

– Az ukrán jött, aki Európa kupa bronzérmes volt idén – adott tájékoztatást a versenyről Böröcz Zsolt, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE vezetőedzője. – Ellene tudatos taktikával, jobbára földharcba belekényszerítve sikerült két jukót és végül egy ippont is elérve sima győzelmet aratni. A következő körben a judo nagyhatalom, Georgia kiválósága ellen kellett volna a legjobb négy közé jutni, de a kiváló grúz egy szép villanással a maga javára döntötte el a meccset. A vigaszágon egy idei Európa kupa győzelemmel rendelkező moldáv judóson kellett túljutni, ami egészen magabiztos módon sikerült is Naji Dávidnak, hiszen két vazarit érő dobása ippont ért. Jöhetett a bronzmeccs, ahol egy Grand Slam 7. helyezett mongol sportolót kellett volna felülmúlni. Ez nem sikerült, így az Universiadét a kiváló ötödik helyen zárta kiválóságunk!