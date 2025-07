Somogyba is került az ökölvívó aranyakból

Összesen negyvenhárom tehetség nyakába került aranyérem az U15-ös, valamint az U19-es korosztályban számolt be az eseményről a Magyar Ökölvívó Szövetség közleménye. A döntőkkel zárult a kisvárdai U15-ös, valamint U19-es Ökölvívó Országos Bajnokság. Jól sikerült a somogyi pofonosztás.

Első bajnokát avatta a Balatonszabadi csapat. Aranyat is nyertek az Ökölvívó Országos Bajnokságon Fotó: G. S. Gladiátor

Somogyi diadalok az Ökölvívó Országos Bajnokság

A viadalt közvetlenül a felnőtt ob után rendezték. Összesen 26 U 15-ös, valamint 17 U 19-es tehetség nyakába került aranyérem az utolsó versenynapon. A Magyar Ökölvívók Szövetsége szakított a korábbi hagyományokkal, és ezúttal nyáron, a fő versenyek előtt rendezi meg az országos bajnokságokat. Kisvárda nem gyakori szereplője a hazai bokszéletnek, ezért is örömteli, hogy egy remek színvonalú országos bajnokságot rendezhetett a város.

Az U15-ös lányoknál Kovács Patrícia nyerte meg a 40 kilós döntőt, Molos Eszter ellen mindössze 3:2-es megosztott pontozással érte el a sikert ezúttal. Az egri Nagy Viktória ezúttal is magabiztos volt, Nagy Dzsenifer ellen kiválóan dolgozott mindhárom menetben és magyar bajnoki címet szerzett.

Az 51 kilósok között Mészáros Zóra nagyon jól szerepelt az elmúlt mérkőzéseken is, és Varga Dorina sem tudta megállítani a döntőben. A korosztály egyik legjobbja, Varga Vivien döntő fölénnyel nyert az elődöntőben, míg az 54 kilós fináléban a mérkőzése ezúttal végigment, de Szivák Panka ellen egyértelmű sikert ért el.

Kaposvárra is jutott a bajnoki címekből

Az U15-ös fiúknál a kaposvári Vajmi Zsombor nyitotta a győztesek névsorát, Varga Béla ellen határozott sikert ért el a 33 kg-os döntőben, és az egész versenyen nagyon magabiztos volt. Csapattársa Koloszár Valter a 37 kg-ban lett aranyérmes, míg a kőbányai Szabó Ferenc, valamint Gosztola Bence nyerte meg a következő két súlycsoportot 3:2-es, nagyon szoros mérkőzéseken.

A debreceni Varga Levente az U15-ös korosztály egyik legrutinosabb tagja, és a döntőt is idő előtt fejezte be Farkas Attila ellen. Horváth Szebasztián (46 kg), Nagy Ruben (50 kg), Csonka Arnold (60 kg), Buzás Rómeó (63 kg), Tolnai Dávid (66 kg), Stágl Botond (75 kg), és Oláh Sebastián (90 kg) is remek teljesítménnyel lett aranyérmes. Az U19-es lányoknál a korábban már nemzetközi szinten is meghatározó versenyzőink, így Petrimán Patrícia (51 kg), Nyögéri Sára (54 kg), Kapcsos Bianka (57 kg), Varga Sára (60 kg), valamint Kapcsos Vivien (75 kg) sorra nyerték a döntőiket. A visszatérő Varga Sára egy másik válogatott versenyzővel került szembe Rába Noémi nem volt könnyű feladat, de 4:1-es pontozással sikerült hoznia ezt a döntőt.

Az U19-es fiúknál az első meglepetést Molnár Gábor okozta, a rutinos Gombai Dominik ellen nyerte meg az 55 kilós döntőt. Benedek Péter ezúttal nagyon koncentrált volt, taktikai győzelmet aratott az Utánpótlás Magyar Kupán, illetve a Bornemisszán is aranyérmes Horváth András ellen, amely a nap egyik legjobb mérkőzésének bizonyult.

Benedek Péter csapattársai, így Mailát András (65 kg), valamint Buzás Róbert (70 kg) nyerték meg a két következő U19-es döntőt. Berki Brendon (75 kg) és Bodnár Csaba (+90 kg) döntő fölénnyel, míg Váradi Sándor (80 kg), Bozai Gyula (85 kg), valamint Tóth Bálint (90 kg) egyhangú pontozással hozta a mérkőzéseit.