Fényes kaposvári éremesővel kezdődött az országos bajnokság

A 2019-ben átadott, impozáns Csik Ferenc Versenyuszodában szerda délután már a tizenharmadik országos bajnokságot nyitották meg. A versenyre 57 egyesület összesen 342 sportolója nevezett, vármegyénket a rendező Kaposvári Sportközpont és Sportiskola növendékei mellett a marcali NivoMed Egyesület sportolói képviselik.

– A korosztályos bajnokságok közül az ifjúsági a legutolsó a sorban, de egyben az egyik legjelentősebb is, ugyanis egy-egy fiatalabb versenyző is rajthoz állhat és legyőzheti az idősebb riválisát – mondta a kaposvári országos bajnokság nyitónapján Selmeci Attila, a Magyar Úszó Szövetség szakmai alelnöke. – Úgy vélem, erre nagy szüksége van a sportágnak, hiszen kellenek a tehetségek, akik Milák Kristóf, Rasovszky Kristóf és Németh Nándor nyomába léphetnek.

Ezúttal az ifik országos bajnokságának ad otthont a Csik Ferenc Versenyuszoda

Fotó: Muzslay Péter

– A szakemberek számára is fontos ez a verseny, hiszen láthatjuk, hogy hol tart a korosztály – folytatta Selmeci Attila. – A korábbi években július elején rendezték az ifik országos bajnokságát, majd következett a szünet. Azzal, hogy későbbi időpontra került a verseny kevesebb lesz a leállás, ami szakmailag egy remek döntés, remélem, hogy ezt az eredmények is igazolják majd.

Jól indult az országos bajnokság

A nyitónapon a somogyi sportolók közül többen is döntőbe jutottak. Már az első számban, 200 méter vegyesen szurkolhattunk a KASI sportolóiért, ugyanis Kakuk Koppány Zéta mellett Sárközi Szabolcs is medencébe ugrott. Előbbi bronzérmet szerzett, míg utóbbi a nyolcadik helyen csapott célba. Kakuk Koppány Zéta 100 méter gyorson sem fogta vissza magát, bár az egyes pályáról indult, s végig úgy tűnt, hogy lemarad a dobogóról, egy remek benyúlással ebben a számban is megszerezte a harmadik helyet. A szám B döntőjében Vince Marcell a nyolcadik helyen végzett.

– Nem vagyok a legjobb formában, hiszen azt a világbajnokságra tartogatom, így az országos bajnokság egy edzőverseny számomra – nyilatkozta Kakuk Koppány Zéta, a KASI kiválósága, aki augusztusban a romániai Otopeniben rendezett ifjúsági világbajnokságon is medencébe ugrik. – A két bronzérem meglepett, nem gondoltam volna, hogy a 200 vegyes után így fog menni a 100 gyors.