Hiába vezetett a Rákóczi, fordított a Balatonlelle

A Kaposvári Rákóczi FC a hetedik, míg a Balatonlelle SE a harmadik felkészülési mérkőzését vívta szerda este a Balaton-parti városban. A kaposváriak akárcsak az előző meccsükön, amikor is az FC Nagykanizsa ellen léptek pályára, ezúttal is a velük azonos ligában, az NB III. Dél-Nyugati csoportjában szereplő gárda ellen készültek, ugyanis a Balatonlelle SE sikerrel vívta meg a Csepel elleni osztályozót, így feljutott a harmadosztályba.

Hampuk Ádám, a Kaposvári Rákóczi FC támadója egyre jobb formába kerül

Fotó: Lang Róbert

A felkészülési mérkőzés első félidejének derekán a kaposváriak szereztek vezetést Hampuk Ádám találatával. A támadó sorozatban a harmadik gólját szerezte, ugyanis a Vasas II., illetve a Nagykanizsa kapuját is bevette. Úgy néz ki, kezd visszatérni a sérülése előtti formába, ami ezért is fontos kaposvári szempontból, mert az előző idény gólkirályát, a Kozármislenybe távozó Babinszky Bencét valakivel pótolnia kell Jeney Gyulának.

A fordulást követően a feljutó Balatonlelle gyorsan fordított Molnár Kristóf és Orsós Tamás találataival, majd a meccs vége felé a Rákóczinál próbajátékon lévő Dulcz Domos egyenlített.

A fordulás után fordított a Balatonlelle

Fotó: Lang Róbert

A Kaposvári Rákóczi FC az utolsó felkészülési mérkőzését szombaton 10.30 órakor vívja majd a Rákóczi Stadionban a horvát NK Koprivnica II. ellen. A Balatonlelle SE pedig ugyancsak hazai pályán zárja a felkészülést, hiszen szombaton, 10.00 órakor az NB III.-as Veszprémet fogadja.

Mestermérleg

Hegedűs Gyula: – A harmadosztály egyik élcsapatával találkoztunk, úgy gondolom, hogy jól kezdtük a mérkőzést, de egy nagy egyéni hibából, a semmiből gólt kaptunk. Igaz, utána lőtt két kapufát a Kaposvár. Ha egy pici szerencsénk van, akkor már az első félidőben egyenlíthettünk volna, viszont a fordulás után két nagyon szép gólt rúgtunk és mezőnyben is megfelelő partnerei voltunk a Kaposvárnak, így ez a találkozó egy remek erőfelmérő volt számunkra. Voltak hibáink, ezeket ki kell köszörülnünk a bajnoki rajtig.

Jeney Gyula: – Értékes felkészülési meccset vívtunk egy jól szervezett, lelkes és agresszíven játszó csapat ellen. Fontos volt számunkra, hogy találkozzunk egy ilyen stílussal is, mélyen védekezett az ellenfél, sok átmenettel játszottak, úgy gondolom, hogy ezt a védekezést a legnehezebb megbontani, így öröm, hogy ezt többször is sikerült. A második félidőben, amikor egy felforgatott csapattal játszottunk, sok próbázóval, fiatallal, már voltak problémáink.