Fordított és nyert a pécsiek ellen a Rákóczi

Hazai pályán, a verhető ellenfélnek tűnő PTE-PEAC ellen kezdte az NB III. Dél-Nyugati csoportjának 2025/2026-os kiírását a Kaposvári Rákóczi FC. A somogyi zöld-fehérek kezdőcsapatában a nyári szerzemények közül csak Tarcson Ákos kapott lehetőséget, de így is jelentősen átalakult a kaposvári csapat, melyből hét meghatározó labdarúgó távozott. A felkészülési meccseken viszont érződött, hogy kezd összeállni a kaposvári csapat, amely bár jól kezdett az idénynyitón, mégis hátrányba került a tizedik percben, amikor a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiáról a pécsi egyetemistákhoz szerződő Pressing Máté kapott egy remek kiugratást, s Heil Mátét lefutva a kapus lábai között gurította a hálóba a labdát (0–1).

Kemény belépőkből sem volt hiány a Rákóczi FC–PTE-PEAC bajnoki meccsen

Fotó: Lang Róbert

A vendégek az előny megszerzését követően átadták a területet a hazaiaknak, akik csak nagyon nehezen tudták feltörni a zárt pécsi védelmet. Jobbára a két villámléptű kaposvári Tarcson Ákos és Görög Gergő próbálta megbontani az ellenfelet a széleken, így nagyon érzékenyen érintette a hazaiakat, amikor utóbbi a combjához kapott a szünet előtti percekben, s jelezte, nem tudja folytatni a játékot. A kaposváriak azonban a nehézségek ellenére még a szünet előtt egyenlítettek miután Nicoló Mazzonetto átlövése a felső kapufáról csapódott a gólvonal mögé (1–1). A fordítás pedig csak centiken múlt, ugyanis Hadaró Valentin szabadrúgása után a felső és a jobb oldali kapufa találkozásáról vágódott ki a labda.

Varga Dániel, a pécsiek kapusa több bravúrt is bemutatott

Fotó: Lang Róbert

A második játékrészre a pécsiek hármat is cseréltek, de ez nem hozta meg számukra a kellő változást, ugyanis a Rákóczi nagy elánnal kezdett, uralta a meccset, s több nagy lehetőséget is kidolgozott, az ellenfél kapusa többször is bravúrral mentette meg csapatát a góltól. A hajrába lépve azonban fordított a Kaposvár miután Tarcson Ákos harcolt ki egy büntetőt, melyet Hampuk Ádám értékesített (2–1). A kaposváriak az előny birtokában kényelmesebben futballoztak, de összességében így is megérdemelt sikert arattak a nyitófordulóban a kaposváriak.

Mesterméreg

Jeney Gyula: – Az első meccs mindig más, hiszen mindegyik csapat máshogy áll bele. Az ellenfelet lelkes fiatalok alkotják, akik motiváltan futballoztak és rettenetesen megnehezítették a dolgunkat. Büszke vagyok a csapatomra, hiszen sokat tettek le az asztalra, ennek is köszönhető, hogy megfordítottuk a mérkőzést, annak ellenére, hogy sok nehézséggel találtuk szembe magunkat, hiszen Görög Gergő súlyosnak tűnő sérülést szenvedett. Ezen az úton megyünk tovább, s úgy gondolom, hogy az átalakított Kaposvár is komoly értéke lesz a harmadosztálynak.

Molnár Gábor: – Arra készültünk, hogy egységesen, szervezetten futballozva próbáljuk megállítani a Kaposvár támadójátékát, ez részben sikerült. Gyors átmenetekre készültünk, ebből sikerült is gólt szereznünk.