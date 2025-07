Horvát csapatot vert a főpróbán a Rákóczi

Az utolsó felvonásához érkezett a Kaposvári Rákóczi FC nyári edzőmérkőzés sorozata. Jeney Gyula tanítványai zárásként a horvát NK Koprivnica ellen léptek pályára. A 3x30 perces találkozó első részében már minden bizonnyal azt a kezdőt láthatták a kilátogató szurkolók, amely az első bajnoki találkozón is pályára lép. A kaposváriak az első felvonásban Nicoló Mazzonetto révén szereztek vezetést, majd a második etapban Görög Gergő duplázta meg a hazai előnyt. Az utolsó fél órában a Rákóczinál a fiatalok kaptak bizonyítási lehetőséget, s ezt kihasználták a horvátok, akik egyenlíteni tudtak. A találkozó hajrájában viszont érkezett Bíró Dominik, aki ismét megszerezte a vezetést a kaposváriak számára, akik így győzelemmel zártak a bajnoki főpróbát.

A Rákóczi FC 3–2-re nyert a horvát NK Koprivnica ellen a nyári főpróbán, Bíró Dominik a hajrában döntötte el a meccset

Fotó: Lang Róbert

Jeney Gyula: – Sok edzőmeccset vívtunk a felkészülési időszakban, így ezúttal is próbáltam forgatni a csapatot. A mérkőzés első fele nagyon tetszett, a másodikkal sem volt nagy probléma, viszont akkor több hibát is elkövettünk, aminek következtében gyorsan visszajöttek a meccsbe a horvátok. Annak viszont örülök, hogy ezt követően is meg tudtunk újulni, több játékos is megvillant, s ennek köszönhetően nyertünk. Az elmúlt időszakban próbáltunk arra figyelni az edzéseken, illetve az edzőmérkőzéseken, hogy frissek legyenek a játékosok, ez sokszor az eredményesség rovására ment.

Felkészülési mérkőzés

Kaposvári Rákóczi FC–NK Koprivnica 3–2 (1–0, 2–0)

Kaposvár, Rákóczi Stadion.

Kaposvári Rákóczi FC: Horváth F. – A. Mazzonetto, Heil, Tarcson, Hampuk, Szabó M., N. Mazzonetto, Szederkényi, Görög, Hadaró, Polák. Csereként pályára léptek: Pomozi, Zoltán R., Mayer M., Gombócz, Bíró, Sebestyén B., Csonka, Zsédely, Kálovics. Vezetőedző: Jeney Gyula.

NK Koprivnica: Pauli – Bosnjak, Mikor, Hlevnjak, Katic, Stritar, Solic, Kaurin, Vrkic, Brkovic, Mesic. Csereként pályára lépett: Kolar, Letkovic, Petrovic, Loncaric, Lazar, Vlasic, Matic, Tot, Ridan. Vezetőedző: Sergej Milivojevic.

A kaposvári gólszerzők: N. Mazzonetto, Görög, Bíró.