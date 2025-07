Hazatértek a dicsőséget szerző uszonyos úszók

Ismét dobogóra állhatott Stadler Csenge és Lengyeltóti Bence – adta hírül a Kaposvári 1. MCM-Diamant-Adorján SE közösségi oldala. Ezúttal a 200 méter uszonyos gyorsúszásban szereztek bronzérmet az uszonyos úszás egyik kiemelkedő versenyén, a CMAS Európa-bajnokságon.

Újabb bravúrt ért el a kaposvári páros. Az uszonyos úszás egyik legnagyobb versenyén szerepeltek sikerrel Fotó: Kaposvári 1. MCM-Diamant-Adorján SE

Az uszonyos úszás egyik legnagyobb versenyét rendezték Lengyelországban

A kontinens legjobbjai között ezúttal is magabiztosan versenyeztek. A döntőben látványos úszással hozták el a második érmüket a kontinensviadalról. A kaposvári sportolókat Lengyeltóti István és Kovács László készítette fel a kontinensbajnokságra. Mint arról már beszámoltunk Stadler Csenge aktív hallgató a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán, így felkészülését Kaposvár és Pécs között ingázva oldotta meg. Lengyeltóti Bence óraadó úszásoktatóként és edzőként dolgozik. Hétfőn hazatért a bravúrduó.

Parádés teljesítményt nyújtott a magyar válogatott a lengyelországi Olsztynban megrendezett CMAS Felnőtt Uszonyosúszó Európa-bajnokságon. Versenyzőink összesen 9 arany-, 4 ezüst- és 5 bronzérmet szereztek, így a nemzetek közötti éremtáblázat második helyén zárták a kontinensviadalt – számolt be róla a Magyar Búvár Szakszövetség közleménye. Több kiválóság számára ez a viadal kiemelt felkészülési állomásnak számított az augusztusi Világjátékok előtt, amelyet a kínai Csengtuban rendeznek meg.

Kovács Megyer triplázott. Újoncként indult a felnőttek között, mégis három számban – 400, 800 és 1500 méteres felszíni úszásban – is maga mögé utasította a mezőnyt. Hozzá hasonlóan Varnyu Anna sem érte be egy Eb-arannyal: ő 200 és 400 méteres uszonyos gyorsúszásban lett Európa-bajnok. A sprintszámokban sem maradtunk arany nélkül: Pernyész Dorottya 50 méteres uszonyos gyorson, Suba Sára pedig 50 méteres felszíni úszásban állhatott a dobogó legfelső fokára. Cséplő Kelen 200 méteres uszonyos gyorson szerzett Eb-címet, és szintén Európa-bajnok lett a Bukor Ádám, Mozsár Alex, Kovács Megyer, Kiss Nándor összeállítású 4x200 méteres felszíni váltó.

Pernyész Dorottya 100 méteres uszonyos gyorson, Horpácsy Hanna pedig 400 méter búvárúszásban csapott célba másodikként. Ezüstösként zárt a Kiss Nándor, Mozsár Alex, Cséplő Kelen, Bukor Ádám négyes 4x100 méteres felszíni, és a Suba Sára, Pernyész Dorottya, Lipők Larion, Cséplő Kelen alkotta 4x100-as mix váltó. A bronzérmeket sem kellett sokáig keresni: Lengyeltóti Bence két számban, 200 és 400 méteres uszonyos gyorsúszásban is harmadik lett, ugyanúgy, mint Stadler Csenge, aki ugyanilyen távokon és versenyszámban csatlakozott a dobogósok táborához. Suba Sára a 100 méteres felszíni úszásban tette teljessé éremkollekcióját, miután ott harmadik lett.

Büszkék a fiatalokra

– Igazán büszke lehet magára ez a nagyon fiatal átlagéletkorú csapat, a megszerzett 18 érem jócskán felülmúlja az előzetes várakozásokat – értékelt a kontinensviadal végén Kókai Dávid, a válogatott edzője értékelt. – A 9 aranyérem között egyaránt szerepel férfi és női felszíni úszásban és uszonyos gyorsúszásban szerzett elsőség, ami sokszínűséget mutat, és a jövőre nézve is igazán biztató, pláne úgy, hogy főbb versenyszámaikban a közelgő Világjátékok miatt több nagyágyúnk is távol maradt.

– A verseny szervezése gördülékeny volt, a kezdeti zökkenők gyorsan megoldódtak – tette hozzá Bartha Anikó csapatvezető. – Az uszoda adottságai is megfelelőek voltak, bár a medence mélysége kisebb volt az ideálisnál. Mindezek ellenére egy remek hangulatú, sikeres Eb-t zártunk, és maximálisan elégedettek lehetünk a magyar eredményekkel.