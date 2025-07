Jók vagyunk, de az arany még hiányzik

Bizakodva és reményekkel telve vártuk a szingapúri vizes világbajnokságot, hiszen tavaly a párizsi ötkarikás játékokról hárman is, mármint magyar úszók aranyéremmel térhettek haza. A szingapúri vb még július 11-én rajtolt el, s vasárnap zárul, de az arany még mindig hiányzik. Pedig nem kezdtünk rosszul: nyílt vízi úszásban a három kilométeres kieséses sprintversenyben a férfiaknál Betlehem Dávid ezüstérmet, a nőknél pedig Fábián Bettina (holtversenyben) bronzot szerzett, akárcsak a 4x1,5 km-es vegyes váltóban a Fábián Bettina, Mihályvári-Farkas Viktória, Betlehem Dávid és az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf alkotta csapat.

Kós Hubert 100 méter hátán nem szerzett érmet a szingapúri világbajnokságon

Fotó: Dömötör Csaba

Világbajnoki érmek a pólósoktól

A folytatásban aztán a pólósokért szoríthattunk, miután mindkét nem képviselői bejutottak a döntőbe. A hölgyeknek nagyon nem ment a görögök ellen, másnap pedig a férfiak is alulmaradtak attól a spanyol csapattól, amely már a csoportmérkőzésen is jobbnak bizonyult. Én (is) nagyon bíztam a mieinkben – fogadtam is a sikerükre –, de újfent rá kellett döbbennem, hogy nem mi vagyunk a világ legjobbjai. Utoljára még 2008-ban ünnepelhettek férfi vízilabdázóink olimpiai bajnoki címet. Aztán átvették ezt a szerepet tőlünk a szerbek, akik a nyári ötkarikás játékokra „szakosodtak”, s a legutóbbi három olimpiát ők nyerték. A szerbeket ugyan felülmúltuk az elődöntőben, az aranymeccsen viszont nem boldogultunk a spanyol armadával.

A hét elején a medencés úszók is elkezdték, de itt sem kezdtük jól: kedden Kós Hubert 100 m háton lecsúszott a dobogóról. Ahogy mondani szokás, a remény hal meg utoljára: pénteken lesz a 200 hát döntője, s Kós Hubert ezen a távon volt tavaly olimpiai bajnok.