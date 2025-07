Világklasszissal eveztek a kaposvári kajakosok Bohinjban

Faludy András vezetőedző irányításával a somogyi fiatalok festői környezetben, Szlovénia legnagyobb természetes taván készültek a következő megmérettetésre.



– Tesztjelleggel vagyunk itt, ha beválik, jövőre hosszabb időre is jövünk – mondta Faludy András, vezetőedző. – Most végre el tudjuk végezni azt az intenzív munkát, amire ilyenkor szükség van.



Az edzőtábor igazi különlegességgel is szolgált. A kaposvári fiatalok együtt evezhettek Aimee Fisherrel, az új-zélandi világbajnok klasszissal, aki 2024-ben a szegedi Világkupán új világcsúcsot állított fel K1 500 méteren, megelőzve a sportág legendáját, Lisa Carringtont is.

Motivációból tehát nem volt hiány. A bohinji napok maradandó élményt hoztak a somogyi reménységeknek.