Labdarúgás

3 órája

A Balatonlelle a Majos ellen szerezné meg első pontjait: átszakad végre a gát?

Szerdán az NB III. Dél-Nyugati csoport hétközi, 5. fordulójában a Balatonlelle SE a Majosi SE vendégeként lép pályára.

Nagy Domokos

A mérkőzés 17 óra 30 perckor kezdődik a Majosi SE sporttelepén.
A találkozó előtt a két gárda egészen más pozícióból várja az összecsapást. A Majos a tabella hetedik helyét foglalja el, hét ponttal, míg a Balatonlelle pont nélkül a mezőny legvégén található.
A balatonlelleieknek a Kaposvár elleni szoros, 1-0-s vereség után lenne szükség az áttörésre. Hegedűs Gyula tanítványai számára kulcsfontosságú lenne egy bravúr, hiszen muszáj lenne végre gólokat és a bajnokságban az első pontokat megszereznie a Balaton-parti kék-fehéreknek.
A lelleiek eddigi négy meccsükön adósak maradtak a pontszerzéssel, és amíg nem sikerül átszakítani a lélektani gátat, addig minden találkozó plusz terhet jelent számukra. A szerdai összecsapás így igazi esély lehet arra, hogy meginduljon a csapat a felzárkózás útján.

 

